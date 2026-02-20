Bitka se nastavlja: Prva reakcija Trampa nakon poništavanja carina

Predsjednik SAD Donald Tramp nazvao je odluku Vrhovnog suda da je prekoračio svoja ovlašćenja uvođenjem globalnih carina "sramotom".

To je izjavio danas glavni dopisnik Si-en-en-a iz Bijele kuće. Nakon presude, Tramp je dodao da ima "rezervni plan" za ove dažbine.

Prethodno je sud poništio Trampove dalekosežne globalne carine, odbacivši njegovu upotrebu vanrednih ovlašćenja za uvođenje trgovinskih nameta i nanijevši mu veliki poraz po ključnom pitanju od suštinskog značaja za njegovu ekonomsku agendu.

Tramp je bio veoma jasan po tom pitanju, tvrdeći da je riječ o jednom od najvažnijih slučajeva u istoriji SAD i da bi odluka protiv njega bila pogubna za ekonomiju zemlje.

Presuda se nije bavila pitanjem prava na povraćaj carina.