Bitno: Zašto sarajevske političke partije dolaze u Banjaluku?

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta odgovara na pitanje: Zašto sarajevske političke partije dolaze u Banjaluku?

Sarajevo grca u neriješenim problemima, bošnjački političari umjesto konkretnih rješenja biraju Banjaluku kao pozornicu za početak kampanje i potpisivanje političkih sporazuma.





Umjesto da odgovore na nezadovoljstvo građana u vlastitom dvorištu, odlučili su da političke poruke i ambicije plasiraju iz Republike Srpske.





Kome odgovara ovakva politička predstava, da li je to provokacija iz Sarajeva?

Za 'Bitno' govore: Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka, Drago Vuković, sociolog i profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.