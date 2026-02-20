Bitno: Zašto sarajevske političke partije dolaze u Banjaluku?

Izvor:
ATV
20.02.2026
16:36
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta odgovara na pitanje: Zašto sarajevske političke partije dolaze u Banjaluku?
Sarajevo grca u neriješenim problemima, bošnjački političari umjesto konkretnih rješenja biraju Banjaluku kao pozornicu za početak kampanje i potpisivanje političkih sporazuma.
Umjesto da odgovore na nezadovoljstvo građana u vlastitom dvorištu, odlučili su da političke poruke i ambicije plasiraju iz Republike Srpske.
Kome odgovara ovakva politička predstava, da li je to provokacija iz Sarajeva?
Za 'Bitno' govore: Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka, Drago Vuković, sociolog i profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
18
24
18
19
18
06
18
02
17
53
Trenutno na programu