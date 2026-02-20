Logo
Large banner

Poznato kad se Entoni Džošua vraća u ring

20.02.2026

17:29

Komentari:

0
Познато кад се Ентони Џошуа враћа у ринг
Foto: Tanjug/AP/Lynne Sladky

Pedest dva dana pošto je preživio tešku saobraćajnu nesreću u Nigeriji u kojoj su poginula dvojica njegovih prijatelja, Entoni Džošua sprema se za povratak u ring. To je u četvrtak otkrio njegov promoter Edi Hern.

"Prvobitni plan bio je da se Entoni bori u martu, a potom protiv Tajsona Fjurija u avgustu. To se neće desiti. Neće mu sljedeći protivnik biti Fjuri. Verujem da će se vratiti krajem ljeta, ali fizički još nije spreman da krene sa pripremama”, rekao je Hern, prenosi ESPN.

Hern je naglasio da je Džošua trenutno usredsređen na oporavak.

"Planiram dalje korake, ali on se sada odmara i priprema se. Razmatram opcije za njegov povratak u julu, ali znaćemo da li je to realno tek kada se vrati treninzima, nadam se za nekoliko ned‌jelja ili najkasnije za mjesec dana”.

Borba protiv Fjurija i dalje je moguća, ali vjerovatno ne prije kraja godine.

"Svaki meč nosi rizik poslije svega kroz šta je prošao. Otvoreni smo za borbu sa Fjurijem, ali realnije je da se to dogodi krajem godine, možda početkom 2027.“

Džošua (29-4, 26 KO) je posljednji put nastupio 19. decembra, kada je nokautirao Džejka Pola u šestoj rundi.

Podijeli:

Tag :

Entoni Džošua

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Принц Ендру

Svijet

Britanska policija pretresla vilu Endrua, zabrinut i kralj Čarls

1 h

0
Застрашујући призор: Полиција упала у мрачни подрум због дојаве о пожару, тамо затекли 56 младића голих до појаса

Svijet

Zastrašujući prizor: Policija upala u mračni podrum zbog dojave o požaru, tamo zatekli 56 mladića golih do pojasa

1 h

0
Битка се наставља: Прва реакција Трампа након поништавања царина

Svijet

Bitka se nastavlja: Prva reakcija Trampa nakon poništavanja carina

1 h

0
Младић (20) спремао терористички напад у Македонији!

Hronika

Mladić (20) spremao teroristički napad u Makedoniji!

1 h

0

Više iz rubrike

Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом

Ostali sportovi

Lindzi Von iskreno: "Napredak je spor"

2 h

0
Финли Мелвил Ив пад

Ostali sportovi

UZNEMIRUJUĆE: Jeziv pad, favorit na ZOI ležao ukočen bez svijesti

4 h

0
Алиса Лиу

Ostali sportovi

Zanimljiva životna priča Alise Liu koja je donijela Americi dugo sanjano zlato

8 h

0
Пас јурио хрватску олимпијку на ЗОИ

Ostali sportovi

Hrvatsku olimpijku potjerao pas usred trke

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Snježno nevrijeme na sjeveru Hrvatske, vanredna situacija u Mariboru

18

19

Crvena zvezda prvi finalista Kupa Radivoja Koraća

18

06

Fico Zelenskom: Uzalud nas ubjeđuješ – svi u EU znaju da Ukrajina gubi u sukobu

18

02

Farmer objasnio zaradu: Koliko možete da zaradite od 50 kokoški?

17

53

Isplivale nove jezive slike bivšeg princa: Na njima je i dijete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner