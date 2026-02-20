Poznato kad se Entoni Džošua vraća u ring

Pedest dva dana pošto je preživio tešku saobraćajnu nesreću u Nigeriji u kojoj su poginula dvojica njegovih prijatelja, Entoni Džošua sprema se za povratak u ring. To je u četvrtak otkrio njegov promoter Edi Hern.

"Prvobitni plan bio je da se Entoni bori u martu, a potom protiv Tajsona Fjurija u avgustu. To se neće desiti. Neće mu sljedeći protivnik biti Fjuri. Verujem da će se vratiti krajem ljeta, ali fizički još nije spreman da krene sa pripremama”, rekao je Hern, prenosi ESPN.

Hern je naglasio da je Džošua trenutno usredsređen na oporavak.

"Planiram dalje korake, ali on se sada odmara i priprema se. Razmatram opcije za njegov povratak u julu, ali znaćemo da li je to realno tek kada se vrati treninzima, nadam se za nekoliko ned‌jelja ili najkasnije za mjesec dana”.

Borba protiv Fjurija i dalje je moguća, ali vjerovatno ne prije kraja godine.

"Svaki meč nosi rizik poslije svega kroz šta je prošao. Otvoreni smo za borbu sa Fjurijem, ali realnije je da se to dogodi krajem godine, možda početkom 2027.“

Džošua (29-4, 26 KO) je posljednji put nastupio 19. decembra, kada je nokautirao Džejka Pola u šestoj rundi.