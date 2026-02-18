Logo
Hrvatsku olimpijku potjerao pas usred trke

Agencije

18.02.2026

13:11

Пас јурио хрватску олимпијку на ЗОИ
Foto: Screenshot

Hrvatska predstavnica u skijaškom trčanju na Olimpijskim igrama u Milanu/Kortini Tena Hadžić nije uspjela proći u finale, ali je u polufinalu doživjela scenu za pamćenje.

Mlada hrvatska skijašica u tandemu s Emom Sobol nastupila je u kvalifikacijama ekipnog sprinta slobodnim stilom na Zimskim olimpijskim igrama, ali nije uspjela izboriti plasman u finale.

U finale se plasiralo 15 najboljih parova u ekipnoj konkurenciji, a hrvatski tandem zauzeo je 19. poziciju u kvalifikacijama s vremenom 3:42:57.

Za prvoplasiranim Šveđankama Jonom Sundling i Majom Dalkvist su zaostale 55.21 sekundi, dok su im 15. Kineskinje Diniger Jilamujiang i Čunje Či, zadnje koje su prošle u finale, pobjegle za 12.14 sekundi.

No, 21-godišnja Tena Hadžić je na ovim igrama doživjela posebno iskustvo koje će pamtiti do kraja života.

Tokom posljednjih 100 metara trke stazom ju je ganjao odbjegli pas, čehoslovački vučjak, koji se oteo s povoca. Srećom, nije joj stvorio nikakve probleme i nije je ometao u trci.

Tako su hrvatske skijaške trkačice završile s nastupom na Olimpijskim igrama u Milanu. Hadžić je u pojedinačnom sprintu bila 66, dok je u trci na 10 kilometara zauzela 97. mjesto, dok je Sobol u sprintu bila 75, a u trci na 10 kilometara 88.

