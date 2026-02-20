Sve veći broj visokoobrazovanih Nijemaca u strahu od siromaštva

Oko 1,9 miliona visokoobrazovanih ljudi bilo je u riziku od siromaštva u 2025. godini, što je povećanje od 350.000 u poređenju sa 2022. godinom.

Podaci njemačkog Zavoda za statistiku pokazuju da je stopa nezaposlenosti među osobama sa akademskim obrazovanjem porasla na 3,3 odsto u 2025. godini, u odnosu na 2,2 odsto tri godine ranije.

Prema istraživanju, koje je provedeno na zahtjev Alijanse Sara Vagenkneht, iako je više ljudi steklo višu kvalifikaciju, mnogi nisu obezbijedili dobro plaćene poslove.

U međuvremenu, broj diplomaca porastao na 21 milion širom zemlje, navodi Dojče vele.

"Pad i siromaštvo sada utiču na sve nivoe obrazovanja", rekla je Sara Vagenkneht, osnivač Alijanse Sara Vagenkneht, pozivajući kreatore politike da ožive ekonomiju i omoguće društvenu mobilnost kroz naporan rad.

Uprkos trendu, rizik od siromaštva ostaje mnogo veći za ljude sa nižim ili srednjim nivoom obrazovanja. Od 14,3 miliona ljudi sa niskim kvalifikacijama, oko 4,1 milion se smatralo ugroženim 2025. godine.

Prema njemačkoj definiciji, svako ko zarađuje manje od 60 odsto medijalnog prihoda klasifikuje se kao osoba u riziku od siromaštva, ili 1.446 evra mjesečno za odraslog samca 2025. godine.