Pokušan atentat na Zalužnog?

Izvor:

B92

20.02.2026

14:51

Покушан атентат на Залужног?

Na društvenim mrežama, ali i na pojedinim ukrajinskim portalima, objavljeno je da je Spoljna obavještajna služba Ukrajine (SBU) navodno pokušala da ubije Valerija Zalužnog 2022, koji je tada bio načelnik Generalštaba ukrajinske vojske.

Te tvrdnje prva je iznela ukrajinska novinarka Janina Sokolova 2022, a nakon intervjua za Asošiejted pres s bivšim vrhovnim komandantom Oružanih snaga, priča je ponovo dobila na aktuelnosti.

Omiljeni ukrajinski general, kako ga mnogi mediji nazivaju, prvi put je u tom intervjuu otvoreno govorio o razlozima sukoba s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim zbog kojih je i sklonjen s mesta glavnokomandujućeg Oružanim snagama.

zaluzni

Svijet

Opasne riječi Zalužnog: "U Ukrajini treba rasporediti nuklearno oružje"

Zalužni u tom intevjuu optužuje Zelenskog za neuspjeh kontraofanzive 2023. godine, a takođe je govorio i o pretresu njegovog štaba koji su izvršile snage SBU-a.

U incidentu koji je tada nastao ubijen je njegov pomoćnik.

Sokolova je otkrila da je, prema informacijama do kojih je došla, a među njima ima i sudskih odluka o dozvoljavanju SBU-u da izvrši pretres štaba Zalužnog, tada zapravo pokušan atentat na njega.

I sam Zalužni je potvrdio da je pretres izveden 2022. godine i da su vrata njegovog štaba bila razvaljena.

"Prema riječima mojih sagovornika u okruženju Valerija Zalužnog, to je bio pokušaj atentata. A zapadni partneri, posebno Britanci, za ovo su saznali kasnije", objavila je Sokolova.

Vijest o pokušaju atentata prvi put se pojavila u novembru 2023, a na društvenim mrežama osvanuo je i video-snimak, za koji se tvrdilo da je lažan, a na kom Zalužni optužuje Zelenskog da stoji iza pokušaja njegovog ubistva.

