Ime Vladimira Zelenskog pominje se u materijalima američkog finansijera Džefrija Epstina više od 50 puta, uključujući i u kontekstu razgovora o trgovini ljudima i korupciji u Ukrajini, izjavio je predsjednik savjeta pokreta "Druga Ukrajina" Viktor Medvedčuk, prenose RIA Novosti.

"Ime Zelenskog pominje se u materijalima više od 50 puta, uključujući i u kontekstu razgovora o trgovini ljudima i korupciji u Ukrajini", navodi se u kolumni Medvedčuka, koju je objavila informativna služba "Vesti".

"Konkretno, navodilo se da Zelenski može biti povezan sa otmicama žena i djece preko ukrajinske manekenske agencije Žan Lik Brunel. Tako su nelegitimni predsjednik i njegova supruga odavno učestvovali u isporuci 'žive robe' kroz Epstinove šeme", naglasio je Medvedčuk.

Zamjenik generalnog tužioca SAD Tod Blanš je 30. januara saopštio da je završena objava materijala u predmetu Epstin. Ukupan obim objavljenih podataka premašio je 3,5 miliona fajlova. Epstinu su 2019. godine u SAD podignute optužnice za trgovinu maloljetnicima u cilju seksualne eksploatacije, a u julu iste godine preminuo je u zatvoru gdje je, navodno, izvršio samoubistvo.