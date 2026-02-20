Kompanija prestaje da leti: Visoki porezi gase milione sjedišta

Niskotarifna avio-kompanija Ryanair za 2026. godinu najavila je ukidanje niza linija širom Evrope, što će uticati na milione putnika u Španiji, Francuskoj, Njemačkoj i drugim zemljama.

Odluka o smanjenju broja letova dolazi nakon poslovno veoma aktivne 2025. godine, u kojoj je kompanija s jedne strane širila mrežu letova, a s druge se suočavala sa izazovima poput kašnjenja u isporuci aviona Boeinga.

Ukupno bi moglo biti ukinuto oko tri miliona sjedišta, što će značajno uticati na povezanost, posebno manjih gradova, piše Euronews. Ryanair je još u oktobru 2025. objavio da za zimski red letenja ukida 24 linije ka i iz Njemačke, smanjujući kapacitet za gotovo 800.000 sedišta.

Smanjenjem je pogođeno devet aerodroma, uključujući Hamburg, Berlin, Keln i Frankfurt-Han, a operacije na aerodromima Lajpcig, Drezden i Dortmund ostaće obustavljene i tokom 2026. godine. Kao razlog navode se visoke naknade za kontrolu vazdušnog saobraćaja i bezbjednost, kao i visoki nemački vazduhoplovni porezi.

Njemačka među onima čiji se vazdušni saobraćaj najslabije oporavio nakon pandemije

"Izuzetno visoki troškovi pristupa u Njemačkoj u oštroj su suprotnosti sa zemljama poput Irske, Španije i Poljske, koje nemaju vazduhoplovne poreze, ili Švedske, Mađarske i Italije, gde se porezi ukidaju uz smanjene troškove pristupa kako bi se podstakli saobraćaj, turizam, radna mesta i ekonomski oporavak", saopštila je kompanija.

Iz Ryanaira su dodali da je Njemačka zbog toga jedno od najslabije oporavljenih tržišta vazdušnog saobraćaja u Evropi, sa prometom na svega 88 odsto pretpandemijskog nivoa. Najavili su premještanje kapaciteta u zemlje sa povoljnijim uslovima, ali i izrazili spremnost za povratak ako njemačka vlada smanji poreze i naknade.

Značajna smanjenja letova najavljena su i za Španiju. Nakon ukidanja milion sjedišta u zimskom rasporedu 2025, kompanija će u letnjem redu letenja za 2026. smanjiti kapacitet za dodatnih 1,2 miliona sjedišta.

To uključuje obustavu svih letova za Asturiju i Vigo, kao i zatvaranje baze u Santijagu de Komposteli. Smanjuje se i broj letova ka Santanderu i Saragosi, a ukidaju se i veze sa Kanarskim ostrvima. Baza u Herezu, zatvorena ove sezone, neće raditi ni 2026. godine.

Razlog su sporovi sa španskim operaterom aerodroma Aena zbog povećanja poreza i naknada, kao i, kako tvrdi Ryanair, "nezakonitih kazni za prtljag" koje je uvela španska vlada. "Aenin monopolistički pristup cijenama takav je da mali, nedovoljno iskorišćeni regionalni aerodromi moraju da naplaćuju slične cene kao i prometni glavni aerodromi poput Madrida, Barselone, Palme i Malage.

Zbog toga Ryanair prebacuje kapacitete na te veće španske aerodrome", navode iz kompanije, dodajući da letove preusmjeravaju ka jeftinijim aerodromima u Hrvatskoj, Maroku, Italiji, Švedskoj i Albaniji.

U Francuskoj je Ryanair u zimu 2025. ukinuo 750.000 sedišta i 25 linija zbog viših vazduhoplovnih poreza, obustavivši letove za Beržerak, Briv i Strazbur. Iako su letovi za Beržerak ponovo pokrenuti za ljeto 2026, linije za Briv i Strazbur ostaju ukinute.

Komercijalni direktor Džejson MekGinis upozorio je da su moguća i dalja otkazivanja. To se već događa: od 27. marta Ryanair zbog ekoloških poreza obustavlja poslovanje na aerodromu Klermon-Feran Overnj, odakle trenutno leti za London, Porto i Fes. Ukinuta je i linija Dablin–Rodez za 2026. godinu.

Iz zimskog reda letenja za 2026/27. Ryanair je uklonio 20 linija i milion sjedišta iz Brisela i Šarleroija. Glavni razlog je novi belgijski vazduhoplovni porez koji će biti udvostručen na 10 evra po putniku. Odluka utiče na destinacije poput Milana, Barselone, Lisabona i Krakova i smanjuje kapacitet Ryanaira u Belgiji za oko 22 odsto.

Kompanija je takođe povukla pet aviona iz svojih baza. „Ako vlada zaista želi da oživi belgijsku ekonomiju, trebalo bi da ukine ovaj štetni vazduhoplovni porez kako bi podstakla saobraćaj i turizam, a ne da ga udvostruči“, poručili su iz kompanije.

Od kraja marta ove godine Ryanair ukida svih šest svojih linija ka i sa Azora, što će pogoditi oko 400.000 putnika godišnje i smanjiti kapacitet u Portugalu za približno 22 odsto. Odluka je donijeta zbog viših naknada za kontrolu vazdušnog saobraćaja koje je nametnuo portugalski operater ANA, kao i zbog poreza EU usmjerenih na kratke letove.

"Nažalost, monopol ANA nema plan za rast niskotarifne povezanosti sa Azorima. Portugalska vlada mora da interveniše kako bi osigurala da se njeni aerodromi koriste u korist portugalskog naroda, a ne u korist francuskog monopola", navodi se u saopštenju Ryanaira. Iz ANA su odbacili optužbe, tvrdeći da su naknade na Azorima niske i da je dijalog otvoren.

Smanjenja broja letova za ljeto 2026. najavljena su i za Bosnu i Srbiju, uglavnom zbog preusmjeravanja resursa na područja sa rastućom potražnjom, poput Hrvatske. U Banjaluci broj nedjeljnih letova smanjuje se sa šest na dva na linijama za Beč, Memingen i Baden-Baden.

U Nišu se ukidaju dva nedjeljna leta, po jedan za Beč i Maltu. Ryanair takođe od aprila ukida dvije linije između Irske i Litvanije: Belfast–Kaunas i Dablin–Palanga, a ukinuti su i letovi iz Vilnjusa za Stokholm, prenosi B92.