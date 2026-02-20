Logo
Srpska fabrika čokolade prodaje imovinu - cijena sitnica

ATV

20.02.2026

12:21

Crna čokolada
Foto: Unsplash

Mladenovačko preduzeće TZR & Katarina, koje se bavi proizvodnjom kakaa, čokolade i konditorskih proizvoda oglasilo je drugu prodaju svoje imovine metodom javnog nadmetanja u okviru stečajnog postupka.

Ponuđena je pokretna imovina koja obuhvata kompletnu opremu za proizvodnju kakaa, čokolade i konditorskih proizvoda u mjestu Kovačevac.

Учионица

Region

Dio grada ostao bez struje: Djeca puštena iz škole

Procjena vrijednosti imovine prelazi 3,8 miliona dinara bez obračunatog PDV-a. Prvu cjelinu čini oprema procijenjena na 1.357.700 dinara, dok je početna cijena na javnom nadmetanju 271.540 dinara. Druga cjelina procijenjena je na 2.520.300 dinara, sa početnom cijenom od 504.060 dinara.

Kako se navodi u oglasu stečajnog upravnika, imovina se prodaje u viđenom stanju, bez prava na naknadne reklamacije.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u propisanom roku, dok će najpovoljnijim ponuđačem biti proglašen učesnik koji ponudi najvišu cijenu.

Аутопутеви Републике Српске-13092025

Republika Srpska

Vozači pozvani na oprez: Od ponedjeljka aktivnosti na auto-putu Banjaluka-Gradiška

Zainteresovani kupci mogu razgledati opremu uz prethodnu najavu, a detaljni uslovi prodaje, rokovi za uplatu depozita i datum održavanja javnog nadmetanja definisani su u oglasnoj dokumentaciji.

U slučaju da prodaja ne uspije, stečajni upravnik zadržava pravo da organizuje novo nadmetanje ili primijeni drugi model unovčenja imovine, u skladu sa zakonom.

Ova prodaja predstavlja pokušaj namirenja povjerilaca kroz unovčenje preostale imovine preduzeća koje se našlo u stečaju usled finansijskih poteškoća.

(Kamatica)

Srbija

