U Njemačkoj poginuo kamiondžija iz Doboja

Vozač kamiona M.F. (44) iz Doboja, poginuo je u saobraćajnoj nesreći kod Lajpciga u Njemačkoj.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na njemačkom auto-putu A9 rano ujutru 16. februara. Prema dostupnim informacijama, teško teretno vozilo je iz za sada nepoznatih razloga udarilo u zaštitnu ogradu, prešlo sve tri saobraćajne trake i probilo drugu ogradu prije nego što je sletelo s kolovoza i završilo u jarku pored puta.

Kamion je prevozio tešku građevinsku mašinu, koja se prilikom slijetanja prevrnula. Prema navodima njemačkih medija, vozač je najvjerovatnije ostao priklješten ispod tereta i nažalost je preminuo na mjestu nesreće.

Okolnosti koje su dovele do ove tragedije biće predmet detaljne istrage nadležnih njemačkih organa.

Vest o pogibiji M.F. duboko je potresla kolege i prijatelje širom regiona. Bio je zaposlen u jednoj firmi za prevoz iz Doboja, a među kolegama je važio za izuzetno profesionalnog i pouzdanog vozača.

Od njega se emotivnim porukama opraštaju brojni prijatelji i kolege iz transportne branše.

"Probudili smo se uz vesti o saobraćajnoj nesreći koja se dogodila nadomak Lajpciga. Iza nas je dan u kojem smo se nadali pozitivnim informacijama. Očekivali smo njegov glas… njegovo javljanje. Svaki čas smo tražili neki znak. Međutim, život nam je servirao najteže i najbolnije trenutke", pisalo je u objavi.

Kolege koje su se oprostile od stradalog vozača kamiona istakle su da su izgubile velikog čovjeka i profesionalca.

"Bio je čovjek o čijoj karijeri svjedoče samo dobra djela. Čovek od koga se moglo očekivati samo najbolje. Neka ti putevi budu mirni, a nebo široko, kao što je tvoje srce bilo", naveli su oni.

Ova tragedija još jednom podsjeća na težinu i rizike koje sa sobom nosi posao profesionalnih vozača, koji hiljade kilometara provode na evropskim putevima, daleko od svojih porodica, piše Crna hronika.