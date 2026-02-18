Logo
Large banner

Suđenje Zakerbergu zbog štetnog uticaja društvenih mreža

Izvor:

SRNA

18.02.2026

13:06

Komentari:

0
Суђење Закербергу због штетног утицаја друштвених мрежа

Generalni direktor kompanije "Meta platforms" i osnivač "Fejsbuka" Mark Zakerberg biće ispitan pred porotom u sudu u Los Anđelesu u vezi sa uticajem "Instagrama" na mentalno zdravlje mladih korisnika.

Zakerberg je ranije svjedočio o zavisnosti mladih od društvenih mreža i opasnostima po mentalno zdravlje pred Kongresom SAD, pri čemu je ukazivao na istraživanja Nacionalne akademije nauka koja ne pokazuju da društvene mreže mijenjaju mentalno zdravlje djece.

илу-море-30092025

Zanimljivosti

Muškarac proveo 93 dana pod vodom i izašao 10 godina mlađi

Tužbu je pokrenula neimenovana žena iz Kalifornije, koja tvrdi da su kompanije profitirale privlačivši djecu na svoje platforme uprkos svijesti o štetnosti društvenih mreža po njihovo mentalno zdravlje.

Australija i Španija zabranile su pristup društvenim mrežama licima mlađim od 16 godina, a u drugim zemljama se razmatraju slična ograničenja.

Podijeli:

Tagovi :

Mark Zakerberg

društvene mreže

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шести дан протеста због трамвајске несреће: Најављен и пленум грађана

Gradovi i opštine

Šesti dan protesta zbog tramvajske nesreće: Najavljen i plenum građana

3 h

0
Ко ово учи дјецу: Малишан снимљен како шири мржњу против Србије

Srbija

Ko ovo uči djecu: Mališan snimljen kako širi mržnju protiv Srbije

3 h

1
Бивши муж бивше прве даме САД Џил Бајден негирао убиство супруге

Svijet

Bivši muž bivše prve dame SAD Džil Bajden negirao ubistvo supruge

3 h

0
Умивање топлом или хладном водом - шта је боље за блиставу кожу?

Stil

Umivanje toplom ili hladnom vodom - šta je bolje za blistavu kožu?

3 h

0

Više iz rubrike

Бивши муж бивше прве даме САД Џил Бајден негирао убиство супруге

Svijet

Bivši muž bivše prve dame SAD Džil Bajden negirao ubistvo supruge

3 h

0
Најмање 12 људи погинуло од експлозије у продавници

Svijet

Najmanje 12 ljudi poginulo od eksplozije u prodavnici

3 h

0
Сијарто: Учлањење Украјине у ЕУ значило би укључивање Уније у сукоб

Svijet

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

3 h

0
Експлозија у продавници ватромета: Погинуло најмање 12 особа

Svijet

Eksplozija u prodavnici vatrometa: Poginulo najmanje 12 osoba

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

28

"Merkator" počeo naplaćivati parking, evo koliko košta sat i mjesečni zakup

16

18

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

16

10

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

16

05

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

16

03

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner