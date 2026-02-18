Suđenje Zakerbergu zbog štetnog uticaja društvenih mreža

Generalni direktor kompanije "Meta platforms" i osnivač "Fejsbuka" Mark Zakerberg biće ispitan pred porotom u sudu u Los Anđelesu u vezi sa uticajem "Instagrama" na mentalno zdravlje mladih korisnika.

Zakerberg je ranije svjedočio o zavisnosti mladih od društvenih mreža i opasnostima po mentalno zdravlje pred Kongresom SAD, pri čemu je ukazivao na istraživanja Nacionalne akademije nauka koja ne pokazuju da društvene mreže mijenjaju mentalno zdravlje djece.

Tužbu je pokrenula neimenovana žena iz Kalifornije, koja tvrdi da su kompanije profitirale privlačivši djecu na svoje platforme uprkos svijesti o štetnosti društvenih mreža po njihovo mentalno zdravlje.

Australija i Španija zabranile su pristup društvenim mrežama licima mlađim od 16 godina, a u drugim zemljama se razmatraju slična ograničenja.