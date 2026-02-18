Umivanje toplom ili hladnom vodom - šta je bolje za blistavu kožu?

Izvor:
Agencije
18.02.2026
12:49
Komentari:0
Jeste li se ikada zapitali koja je idealna temperatura vode za umivanje lica? Dok neki tvrde da hladna voda zateže kožu i vraća joj svježinu, drugi vjeruju da topla voda pomaže u dubljem čišćenju i opuštanju. Ali može li pogrešan odabir temperature narušiti zdravlje vaše kože? U nastavku otkrivamo prednosti i nedostatke umivanja toplom i hladnom vodom.
Povremeno pranje lica hladnom vodom može pružiti brojne prednosti:
• Smanjuje upalu – Hladna voda može ublažiti crvenilo i otečenost, naročito kod osoba sklonih aknama.
Savjeti
Kako smršati bez dijete?
• Poboljšava cirkulaciju – Pojačani protok krvi može vašoj koži dati zdraviji sjaj.
• Može regulisati proizvodnju sebuma – Postoje dokazi da hladna voda može pomoći kod masne kože.
Međutim, hladna voda nije idealna za uklanjanje viška ulja i nečistoća, pa se preporučuje koristiti je tek nakon što završite proces čišćenja.
Iako hladna voda može biti korisna u određenim situacijama, postoji nekoliko mana:
• Ne uklanja efikasno ulja i prljavštinu – To može dovesti do začepljenih pora i akni.
Savjeti
Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema
• Može nadražiti osjetljivu kožu – Osobe s osjetljivom kožom mogu osjetiti nelagodu ili iritaciju.
• Može oslabiti zaštitnu barijeru kože – Dugotrajno izlaganje hladnoj vodi može uzrokovati suhoću i oslabiti prirodnu zaštitu kože.
Iako se ne preporučuje korištenje prevruće vode, umjerena toplina može pružiti određene benefite:
• Otvara pore – Pomaže u dubljem čišćenju kože.
• Poboljšava apsorpciju proizvoda za njegu – Topla voda priprema kožu za bolju hidrataciju.
Svijet
Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob
• Može smanjiti svrbež – Kratkoročna toplinska terapija pokazala je efikasnost u smanjenju svrbeža kod ekcema.
Uprkos potencijalnim koristima, korištenje prevruće vode može izazvati probleme:
• Uklanja prirodna ulja s kože – To može dovesti do suhoće i iritacije.
• Može izazvati upale i ubrzati starenje kože – Istraživanja pokazuju da visoke temperature mogu potaknuti nastanak bora.
• Uzrokuje začepljenje pora – Previsoke temperature mogu otežati ispiranje sebuma, što može dovesti do akni.
Scena
Saša Matić otkrio na koji duet je najponosniji
Umivanje lica vrućom ili hladnom vodom može napraviti više štete nego koristi – od iritacije i suhoće do pojačanog lučenja sebuma i začepljenih pora, što može pogoršati probleme s aknama, stoga su stručnjaci iz Američke akademije za dermatologiju saglasni da je mlaka voda zlatna sredina koja osigurava temeljno čišćenje bez narušavanja prirodne ravnoteže kože.
Najnovije
Najčitanije
16
18
16
10
16
05
16
03
15
54
Trenutno na programu