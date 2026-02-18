Umivanje toplom ili hladnom vodom - šta je bolje za blistavu kožu?

Jeste li se ikada zapitali koja je idealna temperatura vode za umivanje lica? Dok neki tvrde da hladna voda zateže kožu i vraća joj svježinu, drugi vjeruju da topla voda pomaže u dubljem čišćenju i opuštanju. Ali može li pogrešan odabir temperature narušiti zdravlje vaše kože? U nastavku otkrivamo prednosti i nedostatke umivanja toplom i hladnom vodom.

Prednosti umivanja hladnom vodom

Povremeno pranje lica hladnom vodom može pružiti brojne prednosti:

• Smanjuje upalu – Hladna voda može ublažiti crvenilo i otečenost, naročito kod osoba sklonih aknama.

Savjeti Kako smršati bez dijete?

• Poboljšava cirkulaciju – Pojačani protok krvi može vašoj koži dati zdraviji sjaj.

• Može regulisati proizvodnju sebuma – Postoje dokazi da hladna voda može pomoći kod masne kože.

Međutim, hladna voda nije idealna za uklanjanje viška ulja i nečistoća, pa se preporučuje koristiti je tek nakon što završite proces čišćenja.

Rizici i nedostaci umivanja hladnom vodom

Iako hladna voda može biti korisna u određenim situacijama, postoji nekoliko mana:

• Ne uklanja efikasno ulja i prljavštinu – To može dovesti do začepljenih pora i akni.

Savjeti Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

• Može nadražiti osjetljivu kožu – Osobe s osjetljivom kožom mogu osjetiti nelagodu ili iritaciju.

• Može oslabiti zaštitnu barijeru kože – Dugotrajno izlaganje hladnoj vodi može uzrokovati suhoću i oslabiti prirodnu zaštitu kože.

Prednosti umivanja toplom vodom

Iako se ne preporučuje korištenje prevruće vode, umjerena toplina može pružiti određene benefite:

• Otvara pore – Pomaže u dubljem čišćenju kože.

• Poboljšava apsorpciju proizvoda za njegu – Topla voda priprema kožu za bolju hidrataciju.

Svijet Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

• Može smanjiti svrbež – Kratkoročna toplinska terapija pokazala je efikasnost u smanjenju svrbeža kod ekcema.

Nedostaci umivanja toplom vodom

Uprkos potencijalnim koristima, korištenje prevruće vode može izazvati probleme:

• Uklanja prirodna ulja s kože – To može dovesti do suhoće i iritacije.

• Može izazvati upale i ubrzati starenje kože – Istraživanja pokazuju da visoke temperature mogu potaknuti nastanak bora.

• Uzrokuje začepljenje pora – Previsoke temperature mogu otežati ispiranje sebuma, što može dovesti do akni.

Scena Saša Matić otkrio na koji duet je najponosniji

Topla ili hladna voda – koja je najbolja za vaše lice?

Umivanje lica vrućom ili hladnom vodom može napraviti više štete nego koristi – od iritacije i suhoće do pojačanog lučenja sebuma i začepljenih pora, što može pogoršati probleme s aknama, stoga su stručnjaci iz Američke akademije za dermatologiju saglasni da je mlaka voda zlatna sredina koja osigurava temeljno čišćenje bez narušavanja prirodne ravnoteže kože.