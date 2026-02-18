Logo
Eksplozija u prodavnici vatrometa: Poginulo najmanje 12 osoba

Izvor:

SRNA

18.02.2026

12:17

Foto: rovenimages.com/Pexels

Najmanje 12 ljudi poginulo je od eksplozije u prodavnici vatrometa u provinciji Hubej, u centralnom dijelu Kine, saopštila je služba za vanredne situacije.

Eksplozija se dogodila oko 14.00 časova po lokalnom vremenu u gradu Sjangjang.

Svijet

Fico žestoko zaprijetio Zelenskom: Ako ti ne treba struja

Prema saopštenju, požar i eksplozija zahvatili su površinu od oko 50 metara kvadratnih. Vatra je u međuvremenu ugašena.

Ekipe hitne pomoći poslate su na lice mjesta, gdje je pronađeno 12 tijela, prenijela je Sinhua.

Društvo

Kada se očekuje toplije vrijeme?

U toku je istraga o uzroku eksplozije.

