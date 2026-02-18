Logo
Sprema se rigorozna kontrola na granici: Carina vam može oduzeti sav novac

18.02.2026

11:46

Komentari:

0
Vlada Hrvatske usvojila je predlog novog Zakona o deviznom poslovanju i obavezi prijave gotovine iznad 10.000 evra, novim pravilima za menjačnice i ovlašćenjima HNB-a.

Vlada Hrvatske je na sednici uputila u proceduru konačnog prijedloga Zakona o deviznom poslovanju, kojim se, između ostalog, detaljnije uređuje rad ovlašćenih mjenjačnica, kao i uvodi obaveza prijave gotovine koja se unosi u Hrvatsku ili iznosi iz nje.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Matej Bule izjavio je da se novi zakon donosi zbog brojnih izmjena koje je važeći propis pretrpeo od stupanja na snagu 2003. godine.

"Liberalizacijom kapitalnih tokova s inostranstvom, uvođenjem evra kao službene valute te prenosom nadležnosti u vođenju devizne i monetarne politike na Evropsku središnju banku (ESB), usklađivale su se i odredbe Zakona o deviznom poslovanju, od kojih su brojne brisane", izjavio je Bule.

On je naglasio da se predloženim zakonom ukazuje na ograničenja u poslovanju gotovinom, koja su već regulisana propisima iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i propisima koji uređuju fiskalizaciju u prometu gotovinom.

f 16 tanjugap

Svijet

Stiglo upozorenje: Rat može početi u narednim danima

Takođe, omogućava se sprovođenje evropske uredbe o kontroli gotovine koja se unosi u Evropsku uniju ili iznosi iz nje. U odnosu na važeći zakon, novina je obaveza prijave gotovine bez pratnje koja se unosi u Hrvatsku iz druge države članice ili iznosi iz Hrvatske u drugu državu članicu u iznosu od 10.000 evra i više, i to na zahtjev Carinske uprave, kojoj se daje i nadležnost za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu za te prekršaje.

Pored toga, preciziraju se obveznici izvještavanja Hrvatske narodne banke o poslovima sa inostranstvom, dok se HNB-u daje ovlašćenje da utvrđuje konkretne izvještajne zahtjeve u tom domenu.

Prijedlogom zakona se, između ostalog, u potpunosti uređuje i poslovanje ovlašćenih mjenjača. Kao novina, uvodi se mogućnost da podružnica inostranog privrednog društva, čiji je osnivač u matičnoj državi ovlašćen za obavljanje mjenjačkih poslova, bude kategorisana kao ovlašćeni mjenjač. Takođe, više se ne propisuje obaveza sklapanja ugovora o obavljanju menjačkih poslova sa nekom od poslovnih banaka, niti se banke obavezuju na otkup stranih sredstava plaćanja od menjača, izvestio je Bule, piše poslovni dnevnik.

Hrvatska

Carina

kazne

