Bivši muž bivše prve dame SAD Džil Bajden negirao ubistvo supruge

Bivši muž, odnosno prvi suprug bivše prve dame Sjedinjenih Američkih Država Džil Bajden, Vilijam Stivenson (77), izjasnio se da nije kriv po optužbama da je krajem decembra prošle godine ubio svoju sadašnju suprugu Lindu Stivenson u njihovoj kući u američkoj saveznoj državi Delaver.

Velika porota savezne države Delaver podigla je ove nedelje optužnicu protiv Stivensona za ubistvo 64-godišnje Linde Stivenson, koja je 28. decembra pronađena bez svijesti u porodičnoj kući u Vilmingtonu, piše AP.

On se nalazi u pritvoru od 3. februara, kada je optužen za ubistvo, jer nije mogao da plati kauciju od dva miliona američkih dolara.

Linda Stivenson vodila je knjigovodstvenu firmu, a u čitulji, u kojoj se ne pominje Vilijam, opisana je kao posvećena majka i baka, kao i navijačica tima Filadelfija Igls.

Bio u braku sa Džil Bajden od 1970. do 1975.

"Jedan njen zagrljaj i sve brige bi nestale. Bol zbog njenog gubitka parališe, a praznina u mom srcu je ponor", napisala je njena kćerka Kristin Mej na Fejsbuku.

Stil Umivanje toplom ili hladnom vodom - šta je bolje za blistavu kožu?

Stivenson se na današnjem ročištu pred sudom u Vilmingtonu pojavio putem video-linka, dok njegov advokat, dodeljen po službenoj dužnosti, nije odgovorio na upite medija za komentar, a naredno ročište zakazano je za 16. mart.

Vilijam Stivenson bio je u braku sa Džil Bajden od 1970. do 1975. godine, a ona se kasnije udala za Džoa Bajdena, koji je obavljao funkciju predsednika Sjedinjenih Američkih Država od januara 2021. do januara 2025. godine.

Portparol bivše prve dame saopštio je da ona nema komentar u vezi sa slučajem Stivenson.