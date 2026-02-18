Logo
Large banner

Bivši muž bivše prve dame SAD Džil Bajden negirao ubistvo supruge

Izvor:

Tanjug

18.02.2026

12:54

Komentari:

0
Бивши муж бивше прве даме САД Џил Бајден негирао убиство супруге
Foto: Printscreen/Youtube/ABY News

Bivši muž, odnosno prvi suprug bivše prve dame Sjedinjenih Američkih Država Džil Bajden, Vilijam Stivenson (77), izjasnio se da nije kriv po optužbama da je krajem decembra prošle godine ubio svoju sadašnju suprugu Lindu Stivenson u njihovoj kući u američkoj saveznoj državi Delaver.

Velika porota savezne države Delaver podigla je ove nedelje optužnicu protiv Stivensona za ubistvo 64-godišnje Linde Stivenson, koja je 28. decembra pronađena bez svijesti u porodičnoj kući u Vilmingtonu, piše AP.

On se nalazi u pritvoru od 3. februara, kada je optužen za ubistvo, jer nije mogao da plati kauciju od dva miliona američkih dolara.

Linda Stivenson vodila je knjigovodstvenu firmu, a u čitulji, u kojoj se ne pominje Vilijam, opisana je kao posvećena majka i baka, kao i navijačica tima Filadelfija Igls.

Bio u braku sa Džil Bajden od 1970. do 1975.

"Jedan njen zagrljaj i sve brige bi nestale. Bol zbog njenog gubitka parališe, a praznina u mom srcu je ponor", napisala je njena kćerka Kristin Mej na Fejsbuku.

Умивање

Stil

Umivanje toplom ili hladnom vodom - šta je bolje za blistavu kožu?

Stivenson se na današnjem ročištu pred sudom u Vilmingtonu pojavio putem video-linka, dok njegov advokat, dodeljen po službenoj dužnosti, nije odgovorio na upite medija za komentar, a naredno ročište zakazano je za 16. mart.

Vilijam Stivenson bio je u braku sa Džil Bajden od 1970. do 1975. godine, a ona se kasnije udala za Džoa Bajdena, koji je obavljao funkciju predsednika Sjedinjenih Američkih Država od januara 2021. do januara 2025. godine.

Portparol bivše prve dame saopštio je da ona nema komentar u vezi sa slučajem Stivenson.

Podijeli:

Tagovi :

Bivši muž Džil Bajden

ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Умивање топлом или хладном водом - шта је боље за блиставу кожу?

Stil

Umivanje toplom ili hladnom vodom - šta je bolje za blistavu kožu?

3 h

0
Најмање 12 људи погинуло од експлозије у продавници

Svijet

Najmanje 12 ljudi poginulo od eksplozije u prodavnici

3 h

0
Како смршати без дијете?

Savjeti

Kako smršati bez dijete?

3 h

0
Зачепљен одвод ће постати прошлост: 5 корака за брзо рјешење проблема

Savjeti

Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

3 h

0

Više iz rubrike

Најмање 12 људи погинуло од експлозије у продавници

Svijet

Najmanje 12 ljudi poginulo od eksplozije u prodavnici

3 h

0
Сијарто: Учлањење Украјине у ЕУ значило би укључивање Уније у сукоб

Svijet

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

3 h

0
Експлозија у продавници ватромета: Погинуло најмање 12 особа

Svijet

Eksplozija u prodavnici vatrometa: Poginulo najmanje 12 osoba

4 h

0
Фицо жестоко запријетио Зеленском: Ако ти не треба струја

Svijet

Fico žestoko zaprijetio Zelenskom: Ako ti ne treba struja

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

28

"Merkator" počeo naplaćivati parking, evo koliko košta sat i mjesečni zakup

16

18

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

16

10

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

16

05

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

16

03

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner