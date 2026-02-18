Logo
Large banner

Kako smršati bez dijete?

Izvor:

Agencije

18.02.2026

12:43

Komentari:

0
Како смршати без дијете?
Foto: Pixabay

Gojaznost i višak kilograma ozbiljan su problem velikom broju ljudi širom svijeta. Kao glavno rješenje ovog problema, obično se na prvom mjestu nađu razne dijete, ali većini je teško da se pridržava određenog režima ishrane.

Uz lake promjena u ishrani i dnevnom ritmu, međutim, možete da izgubite nekoliko kilograma i smršate i bez dijete.

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

Ipak, najvažnije je kretanje, jer ništa vam ne može pomoći ako se unijete kalorije ne troše.

Polako jedite i dugo žvaćite

Ako sporije jedete i ako svaki zalogaj dobro sažvaćete, pomoći ćete svom metabolizmu da bolje svari i apsorbuje hranu, pa će se stvoriti i manje masnih naslaga u vašem tijelu.

Oni koji brzo jedu obično imaju problem sa viškom kilograma, a ako hranu slabo žvaćete, to znači onda da će ona ostati duže u stomaku, što također dovodi do povećanja kilaže.

Pijte vodu prije jela

Voda pomaže stomaku da bolje svari hranu, a stvara i osjećaj sitosti, što će vam omogućiti da pojedete manje, a da imate utisak kao da ste se najeli.

Одвод

Savjeti

Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

Jedite bez ometanja

Mnogi vole da ručaju ili da večeraju uz televizor ili laptop, ali na ovaj način se unese čak i do 30 posto više hrane nego što je zaista potrebno.

Kada je mozak fokusiran na televizor ili nešto drugo, kasnije shvatimo da smo siti, ali tada je već sav višak hrane u stomaku, što kasnije stvara probleme i višak kilograma.

Ne preskačite doručak

Studije su pokazale da redovan i umjeren doručak utiče na izbalansirani metabolizam i da vam omogućava da tokom dana unesete manje hrane, nego kada niste pojeli doručak.

Saša Matić

Scena

Saša Matić otkrio na koji duet je najponosniji

Jedite manje, a češće

Ključ mršavljenja i dobrog metabolizma jeste da se ne prejedate i da osigurate tijelu stalni priliv energije.

Zato su češći, a količinski i kalorijski manji obroci najbolji način da imate brz metabolizam i optimalnu težinu.

Podijeli:

Tagovi :

Mršavljenje

Hrana

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Синиша Каран

Republika Srpska

"Karan će dostojno i nepokolebljivo štititi interese Srpske"

3 h

3
Цвијановић: Паравац оставио препознатљив траг

Republika Srpska

Cvijanović: Paravac ostavio prepoznatljiv trag

3 h

0
Рајанер укида више полазака из Бањалуке

Banja Luka

Rajaner ukida više polazaka iz Banjaluke

4 h

0
Експлозија у продавници ватромета: Погинуло најмање 12 особа

Svijet

Eksplozija u prodavnici vatrometa: Poginulo najmanje 12 osoba

4 h

0

Više iz rubrike

Зачепљен одвод ће постати прошлост: 5 корака за брзо рјешење проблема

Savjeti

Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

3 h

0
Вjерници ово раде на сваки празник, а да ли је правилно?

Savjeti

Vjernici ovo rade na svaki praznik, a da li je pravilno?

5 h

0
Телевизор никако не држите на овом мјесту: Брже ће се покварити

Savjeti

Televizor nikako ne držite na ovom mjestu: Brže će se pokvariti

8 h

0
Залијте орхидеје овим напитком и цвјетаће као луде

Savjeti

Zalijte orhideje ovim napitkom i cvjetaće kao lude

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

18

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

16

10

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

16

05

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

16

03

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

15

54

Ruska vakcina za liječenje melanoma već u upotrebi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner