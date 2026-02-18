Vjernici ovo rade na svaki praznik, a da li je pravilno?

Mnogi vjernici na velike praznike pale kandilo u kući, ali rijetko ko zna zbog čega se to radi.

Vjeroučitelj Aleksandar Đurđević objašnjava kako se pravilno pali i koja je njegova svrha.

U domovima vernika kandilo se najčešće pali pred ikonom, tokom jutarnje ili večernje molitve, na praznike ili u posebnim trenucima zahvalnosti i potrebe za Božijom pomoći. Sam čin paljenja nije samo tehnička radnja, već i trenutak sabranosti, poštovanja i unutrašnjeg smirenja.

Vjeroučitelj Aleksandar Đurđević ističe da je jedna stvar prilikom paljenja kandila veoma važna, a tiče se ulja.

"Prvo sipajte malo vode u staklenu čašu za kandilo, a onda je stavite na postolje. Zatim dodajte ulje. Možete da koristite suncokretovo ili maslinovo, svejedno je. Uzmite plovak ili plutu, stavite je na površinu ulja, uzmite žizak koji je poželjno prethodno umočiti u ulje (zbog toga će se lakše zapaliti) , pa stavite u otvor na pluti. Šibicom ili upaljačem zapalite žižak. Na taj način žižak će se lakše zapaliti", objašnjava vjeroučitelj.

Poželjno je da budete smireni, da sa molitvom u srcu pristupate paljenju kandila, jer ova radnja ima duboku simboliku.

"Svjetlost u kandilu služi kao opomena za naša tamna, odnosno grešna dela, zle misli i želje. Neka paljenje kandila bude naša mala žrtva Bogu koji se žrtvovao za nas. Jedan mali znak velike blagodarnosti i svijetle ljubavi naše prema onome od koga u molitvi molimo život i zdravlje. Kandilo simbolizuje svijetlost Hristovu koja prosvjetljuje duše vjernika", ističe vjeroučitelj.