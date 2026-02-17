Lako se priprema: Ako želite da vam crijeva rade kao sat onda je ovaj doručak najbolji izbor

Ne samo da je ovo odličan doručak za zdravlje i crijeva već je i veoma ukusan i lako se pravi.

Jedan starinski doručak čisti crijeva kao rukom sprema se brzo i prosto je odličan za zdravlje.

Palenta je savršen obrok za doručak, jer je lagana, daje vam snagu i osjećaj sitosti za naporan ostatak dana. Iako je nekada često bila na trpezama, sada je pomalo zaboravljena, ali nikad nije kasno da je ponovo uvrstite u vaš jelovnik.

Predstavlja jednu vrlo zdravu namirnicu koja se pravi od kukuruznog griza, a možete je pronaći u kesicama i raznim pakovanjima, a priprema se na bezbroj načina.

Kukuruzno brašno ili griz veoma pozitivno utiču na opšte zdravlje ljudi. Palenta ne sadrži gluten, pa je pogodna za sve one koji su suočeni sa preosetljivošću na gluten. Takođe je veoma zasitna i preporučuje se svim uzrastima.

Bogat nutritivni profil

Palenta sadrži prirodne masti, odnosno karotenoide, a upravo su te zdrave masti zaslužne za bolje funkcionisanje naših crijeva. Kukuruz takođe sadrži velike količine fosfora, magnezijuma, cinka, kalijuma, bakra, selena i mangana.

Zahvaljujući kukuruzu, palenta ima veoma malo kalorija, pa je idealan obrok za mršavljenje. Jedna je od najboljih i najefikasnijih namirnica koje se preporučuju za konzumaciju, jer se priprema brzo i lako, ukus joj je vrlo blag i prijatan, zasitna je, a uz to ne stvara osjećaj težine u stomaku.

Palentu bi trebalo da konzumiramo bar jednom ned‌jeljno, jer čisti crijeva i ubrzava metabolizam, a potpuno je nepotrebno da vam govorimo koliko je zdraviji izbor od pekare. Pored toga, za pripremu vam je potrebno svega 5 minuta

Kako se najbolje sprema?

Za jednu porciju stavite 2 dl vode da proključa, stavite kašiku soli i kašiku masti ili ulja. Kad voda provri, sklonite sa ringle i dodajte dve i po kašike palente. Mešajte na nižoj temperaturi dva do tri minuta. Palenti možete dodati sir, kajmak, laneno seme, semenke suncokreta, ajvar, a možete da je prelijete i s toplim mlijekom.

Savjet: Prilikom miješanja preporučuje se upotreba drvene kašike, zbog same oksidacije, do koje može doći pri upotrebi metalne kašike, prenosi Krstarica.