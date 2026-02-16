Recept dana: Džem od malina i čija sjemenki

16.02.2026
12:23
Komentari:0
Donosimo jednostavan recept za ukusnu i zdravu poslasticu.
250 grama smrznutih malina
2 kašike čija sjemenki
2 kašike meda
1 kašika svježe iscijeđenog limunovog soka
Zagrijte maline u šerpi na srednjoj vatri dok ne omekšaju, a zatim ih izgnječite viljuškom. Sklonite voće sa šporeta i umiješajte čija sjemenke, med i limunov sok. Ostavite smjesu u otvorenoj tegli sat ili dva da se potpuno ohladi i zgusne. Zatvorite teglu i čuvajte džem u frižideru do upotrebe.
