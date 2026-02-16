Logo
Recept dana: Džem od malina i čija sjemenki

16.02.2026

12:23

Џем од малина
Foto: Pexels/Not My Real Name

Donosimo jednostavan recept za ukusnu i zdravu poslasticu.

Sastojci

250 grama smrznutih malina

2 kašike čija sjemenki

2 kašike meda

1 kašika svježe iscijeđenog limunovog soka

Priprema

Zagrijte maline u šerpi na srednjoj vatri dok ne omekšaju, a zatim ih izgnječite viljuškom. Sklonite voće sa šporeta i umiješajte čija sjemenke, med i limunov sok. Ostavite smjesu u otvorenoj tegli sat ili dva da se potpuno ohladi i zgusne. Zatvorite teglu i čuvajte džem u frižideru do upotrebe.

