Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

Odvod tuša ne obavlja svoj zadatak kako treba i vrijeme je da ga očistite? Ne brinite se, riječ je o jednostavnom zahvatu koji (najčešće) može biti riješen za svega 30-ak minuta uz nekoliko jednostavnih pravila.

Baš kao i otčepljivanje WC-a, zapušen odvod nije baš najzabavniji i najprijatniji zadatak u domaćinstvu. Međutim, postoji nekoliko dobrih savjeta kako to uraditi. Mnogi od njih uključuju korišćenje predmeta koje vjerovatno već imate u kući.

"Načini rješavanja bilo kakvog začepljenja uključuju ručno uklanjanje prepreka, korišćenje vodoinstalaterske sajle, ključalu vodu ili proizvode za čišćenje odvoda, pri čemu samo slijedite uputstva", kaže Ben Čakl iz GIR Services te napominje da ako se gore spomenuti problem nastavi, svakako treba pozvati vodoinstalatera da vidi u čemu je stvar.

Pet koraka koje trebate preduzeti kako biste očistili odvod.

1. Pogledajte šta se nalazi u odvodu

Prvo provjerite da se u odvodu nije našlo nešto što sprečava oticanje vode. Osvijetlite ga uz pomoć lampe na telefonu. Neki odvodi za tuširanje opremljeni su posebnim rešetkama kako bi se spriječilo da se kosa i druge čvrste materije zaglave dalje u cijevi.

Pažljivo pogledajte odvod za tuš i provjerite postoje li dijelovi koji se mogu podići ili izvrnuti, a zatim očistiti. Pripremite se i na nimalo lijep prizor nagomilanih dlaka ili ostataka gela i sapuna i njih odmah uklonite.

2. Pomaže i vrela voda

Ovo može zvučati malo predobro da bi bilo istinito, ali da, ako je nakupljen talog gela za tuširanje ili sapuna uzrok vaših problema, sipanje ključale vode u odvod moglo bi da bude sve što je potrebno da uradite.

"Začepljenja u odvodu tuša često su uzrokovana nakupljanjem sapuna i masnoće i oni se mogu zalijepiti za cijevi odvoda", objašnjava Kris Vuton, izvršni direktor kompanije za čišćenje Poppies.

Jednostavno stavite lijevak, ili nešto što će zadržavati vodu dok točite, preko odvoda i sipajte.

Važno je napomenuti da, ako začepljenje ne uzrokuju samo sapun i masnoća, ova metoda možda neće upaliti.

3. Čudesan par: Sirće i soda bikarbona

Omiljena metoda za mnoge je čišćenje sodom bikarbonom i sirćetom, a katkad je jednako efikasno kao i korišćenje kupovnih sredstava za otčepljivanje odvoda.

Sipajte dvije kašike sode bikarbone u/oko otvora. Isperite sirćetom dok se sve ne otopi i završite tako što ćete sipati litar ključale vode. Ova snažna mješavina trebalo bi da izbaci sve sakupljene naslage.

4. Vodoinstalaterska sajla

Postoji jedan alat koji bi svako domaćinstvo trebalo da ima, a to je vodoinstalaterska sajla, vrlo praktična za otčepljivanje začepljene sudopere ili odvoda.

Ako prethodne metode nisu uspjele, sajla će obaviti svoj posao. Najčešći krivac za začepljenje odvoda tuša je kosa, a sajla je najbolji način da izbacite tu nimalo privlačnu nakupljenu prljavštinu.

5. Isprobajte protočnost odvoda

Kad napravite sve ove korake, odvod tuša trebalo bi da bude čist i protočan. Najbolji način da to provjerite prije nego što rizikujete ponovni incident s poplavom je da jednostavno ostavite tuš da teče punom snagom nekoliko minuta. I pripazite: kadica za tuširanje ne bi smjela da zadržava vodu dugo vremena.

Ako nivo vode počne da se povećava, vrijeme je da pozovete profesionalce. I nikako nemojte odvode u kupatilu odvrtati na svoju ruku, piše Superžena.