"Karan će dostojno i nepokolebljivo štititi interese Srpske"

Izvor:

ATV

18.02.2026

12:31

Синиша Каран
Foto: ATV

Pokret odbrana Srpske uputila je čestitku Siniši Karanu povodom izbora i stupanja na dužnost predsjednika Republike Srpske.

"U uslovima strateške borbe za opstanak Republike Srpske kao predsjednik Republike sigurni smo da ćete dostojno i nepokolebljivo nastaviti da štitite interese Republike Srpske. Republika Srpska je u proteklih nekoliko godina bila izložena nemilosrdnom, podmuklom i strateškom udaru sa ciljem njene državotvorne eliminacije", poručio je Pokret i dodao:

"Predsjednik Dodik lično, uz svoje saradnike, i uz narodnu podršku se frontalno i odvažno upustio u odsudnu bitku, bitku za opstanak Republike i Srba na ovim prostorima. Svjesni smo značaja i cijene koja je plaćena, a predsjednik Dodik se upisao u istoriju srpskih vitezova koji je sada u teškim uslovima u bici za opstanak svih nas, bio prvi i kao vrhovni komandant pobijedio i sačuvao narod i Republiku Srpsku".

Iz Pokreta su dodali da je Dodik lično, kao narodni vođa i lider Srba, podnio nadljudski teret i platio cijenu u ime svih nas i narod.

"Mi potomci i veterani slavnih ratova smo to prepoznali. Podržali smo izbor predsjednika Dodika, Vi ste njegov i sada narodni izbor. Želimo Vam uspjeh u radu i da nastavite sa stabilizacijom i jačanjem Republike Srpske kao osnovom opstanka i prosperiteta svih naroda i građana", zaključuju iz Pokreta.

Siniša Karan

