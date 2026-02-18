"Karan će dostojno i nepokolebljivo štititi interese Srpske"

Izvor:
ATV
18.02.2026
12:31
Komentari:0
Pokret odbrana Srpske uputila je čestitku Siniši Karanu povodom izbora i stupanja na dužnost predsjednika Republike Srpske.
"U uslovima strateške borbe za opstanak Republike Srpske kao predsjednik Republike sigurni smo da ćete dostojno i nepokolebljivo nastaviti da štitite interese Republike Srpske. Republika Srpska je u proteklih nekoliko godina bila izložena nemilosrdnom, podmuklom i strateškom udaru sa ciljem njene državotvorne eliminacije", poručio je Pokret i dodao:
"Predsjednik Dodik lično, uz svoje saradnike, i uz narodnu podršku se frontalno i odvažno upustio u odsudnu bitku, bitku za opstanak Republike i Srba na ovim prostorima. Svjesni smo značaja i cijene koja je plaćena, a predsjednik Dodik se upisao u istoriju srpskih vitezova koji je sada u teškim uslovima u bici za opstanak svih nas, bio prvi i kao vrhovni komandant pobijedio i sačuvao narod i Republiku Srpsku".
Iz Pokreta su dodali da je Dodik lično, kao narodni vođa i lider Srba, podnio nadljudski teret i platio cijenu u ime svih nas i narod.
"Mi potomci i veterani slavnih ratova smo to prepoznali. Podržali smo izbor predsjednika Dodika, Vi ste njegov i sada narodni izbor. Želimo Vam uspjeh u radu i da nastavite sa stabilizacijom i jačanjem Republike Srpske kao osnovom opstanka i prosperiteta svih naroda i građana", zaključuju iz Pokreta.
Republika Srpska
23 min0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Najnovije
Najčitanije
12
49
12
47
12
43
12
42
12
36
Trenutno na programu