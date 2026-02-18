Logo
MUP Srpske raspisao konkurs za školovanje na Vojnoj akademiji Srbije

ATV

18.02.2026

10:54

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske raspisalo je javni konkurs za izbor kandidata iz građanstva za upućivanje na školovanje i obuku na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane, Ministarstva odbrane Republike Srbije, studijski program - Osnovne akademske studije Vojno vazduhoplovstvo.

Izbor kandidata se vrši iz građanstva do deset kadeta Vojne akademije, a samo školovanje traje četiri godine.

Konkursom su raspisani opšti i posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati kako bi učestvovali u selekciji za upis u školsku 2026/2027 godinu na Univerzitetu odbrane.

Opšti uslovi su

1. da su državljani Republike Srpske, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srpske,

2. da su zdravstveno sposobni za školovanje,

3. da su ostvarili najmanje dobar uspjeh tokom svih godina školovanja, kao i na polugodištu završnog razreda (za kandidate čije je školovanje u toku),

4. da imaju minimalno vrlodobru ocjenu iz vladanja tokom školovanja,

5. da protiv lica nije pokrenut krivični postupak,

6. da mu pravosudnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, da mu pravosnažnom presudom nije izrečena kazna zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja koje je učinjeno pod dejstvom alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih materija,

7. da nije kažnjen za prekršaj javnog reda i mira sa obilježjem nasilja ili drugi prekršaj koji ga čini nepodobnim za obavljanje policijskih poslova,

8. da dosadašnje ponašanje, navike i sklonosti ukazuju na podobnost kandidata za obavljanje policijskih poslova i

9. da lice nije otpušteno iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke o disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina.

Posebni uslovi su

1. da su rođeni 2004. godine ili kasnije i

2. da su završili četvorogodišnju srednju školu, odnosno da pohađaju IV razred srednje škole.

Konkurs se može naći na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a rok za predaju prijave je narednih 15 dana.

