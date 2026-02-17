Karan: Narodna volja biće moja svetinja, cijelim svojim bićem braniću status Republike Srpske

17.02.2026
22:20
Komentari:1
Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da će narodna volja biti njegova svetinja, te da će cijelim svojim bićem braniti suverenitet i status Republike Srpske.
"Srpski narod pokazao je da u najtežim trenucima donosi suverene odluke i odlučuje o svojoj sudbini. Čuo sam glas našeg naroda, a jedinstveno ćemo nastaviti da se borimo za našu jedinu Republiku Srpsku i ono što joj je Dejtonski sporazum dao", poručio je Karan.
Hvala svima koji su mi ukazali povjerenje da predstavljam Republiku Srpsku. — Siniša Karan (@sinisa_karan) February 17, 2026
Narodna volja biće moja svetinja, a cijelim svojim bićem braniću suverenitet i status Republike Srpske.
Srpski narod pokazao je da u najtežim trenucima donosi suverene odluke i odlučuje o svojoj sudbini.… pic.twitter.com/6uA036wdap
