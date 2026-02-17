Logo
Karan: Narodna volja biće moja svetinja, cijelim svojim bićem braniću status Republike Srpske

17.02.2026

22:20

Siniša Karan položio zakletva
Foto: ATV

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da će narodna volja biti njegova svetinja, te da će cijelim svojim bićem braniti suverenitet i status Republike Srpske.

"Srpski narod pokazao je da u najtežim trenucima donosi suverene odluke i odlučuje o svojoj sudbini. Čuo sam glas našeg naroda, a jedinstveno ćemo nastaviti da se borimo za našu jedinu Republiku Srpsku i ono što joj je Dejtonski sporazum dao", poručio je Karan.

Tag :

