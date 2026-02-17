Karan: Narodna volja biće moja svetinja, cijelim svojim bićem braniću status Republike Srpske

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da će narodna volja biti njegova svetinja, te da će cijelim svojim bićem braniti suverenitet i status Republike Srpske.

"Srpski narod pokazao je da u najtežim trenucima donosi suverene odluke i odlučuje o svojoj sudbini. Čuo sam glas našeg naroda, a jedinstveno ćemo nastaviti da se borimo za našu jedinu Republiku Srpsku i ono što joj je Dejtonski sporazum dao", poručio je Karan.