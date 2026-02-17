Nesvakidašnja situacija u Slagalici, voditeljka i publika u šoku

Uroš Đukelić i Miloš Kovač izazvali su pravu dramu u okviru četvrtfinala 195. ciklusa popularnog kviza "TV Slagalica". Tokom cijele igre rezultat je bio izuzetno neizvjestan, a publika nije mogla da nasluti ko će odnijeti pobjedu.

Borba do posljednjeg pitanja

Takmičari su se smjenjivali na čelu tabele, a svaka nova runda donosila je minimalne promjene. Na kraju su odlučivale bukvalno nijanse poena. Ipak, srećna ruka bila je na strani Uroša Đukelića, koji je slavio sa 240:231.

Reakcije nakon pobjede

Voditeljka Jelena Simić pohvalila je pobjednika: "Uroše, sve čestitke. Igrali ste fenomenalno, a na samom kraju ste uspjeli da napravite preokret. Posle prve "Asocijacije" vodio je Miloš, ali vi ste u drugoj "Asocijaciji" preokrenuli rezultat. Fantastična, napeta partija."

Uroš je skromno prokomentarisao svoju pobjedu: "Bila je ovo završnica za infarkt. Vjerujem da su gledaoci uživali. Na kraju sam imao više sreće."

(Kurir)