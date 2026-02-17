Logo
Large banner

Nesvakidašnja situacija u Slagalici, voditeljka i publika u šoku

Izvor:

Kurir

17.02.2026

22:46

Komentari:

0
Несвакидашња ситуација у Слагалици, водитељка и публика у шоку
Foto: Printscreen/RTS

Uroš Đukelić pobedio Miloša Kovača u napetom četvrtfinalu 195. ciklusa "TV Slagalice" rezultatom 240:231.

Uroš Đukelić i Miloš Kovač izazvali su pravu dramu u okviru četvrtfinala 195. ciklusa popularnog kviza "TV Slagalica". Tokom cijele igre rezultat je bio izuzetno neizvjestan, a publika nije mogla da nasluti ko će odnijeti pobjedu.

Borba do posljednjeg pitanja

Takmičari su se smjenjivali na čelu tabele, a svaka nova runda donosila je minimalne promjene. Na kraju su odlučivale bukvalno nijanse poena. Ipak, srećna ruka bila je na strani Uroša Đukelića, koji je slavio sa 240:231.

Reakcije nakon pobjede

Voditeljka Jelena Simić pohvalila je pobjednika: "Uroše, sve čestitke. Igrali ste fenomenalno, a na samom kraju ste uspjeli da napravite preokret. Posle prve "Asocijacije" vodio je Miloš, ali vi ste u drugoj "Asocijaciji" preokrenuli rezultat. Fantastična, napeta partija."

Uroš je skromno prokomentarisao svoju pobjedu: "Bila je ovo završnica za infarkt. Vjerujem da su gledaoci uživali. Na kraju sam imao više sreće."

(Kurir)

Podijeli:

Tag :

slagalica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зеленски: Нема мира без Донбаса

Svijet

Zelenski: Nema mira bez Donbasa

1 h

0
отпао точак тролејбус сарајево

Gradovi i opštine

Nova drama u Sarajevu, ovaj put trolejbus

1 h

1
Siniša Karan položio zakletva

Republika Srpska

Karan: Narodna volja biće moja svetinja, cijelim svojim bićem braniću status Republike Srpske

2 h

1
Алексеј Покушевски промијенио средину!

Košarka

Aleksej Pokuševski promijenio sredinu!

2 h

0

Više iz rubrike

Зашто је неретва најхладнија

Zanimljivosti

Zašto je Neretva najhladnija rijeka na svijetu

5 h

0
https://www.youtube.com/watch?v=gfgf5TXJCbg

Zanimljivosti

'Najkrivudavija rijeka na svijetu' nalazi se u BiH, pogledajte prekrasne prizore

5 h

0
Три знака хороскопа пред којима мушкарци падају на кољена

Zanimljivosti

Tri znaka horoskopa pred kojima muškarci padaju na koljena

7 h

0
Пензиона штедња није приоритет за Генерацију З

Zanimljivosti

Penziona štednja nije prioritet za Generaciju Z

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Haos u Lisabonu: Vinisijus prekinuo meč, Real slavio protiv Benfike

23

01

Vozač kamiona iz BiH teško povrijeđen: Proletio kroz kabinu

23

00

Seizović za ATV: Roditelji su na ivici da li da rade ili da se bave samo sa djecom

22

46

Nesvakidašnja situacija u Slagalici, voditeljka i publika u šoku

22

37

Zelenski: Nema mira bez Donbasa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner