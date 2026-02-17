Penziona štednja nije prioritet za Generaciju Z

17.02.2026
13:12
Komentari:0
Odrasli pripadnici Generacije Z (oni u starosti između 18 i 28 godina) nalaze se na ključnoj prekretnici za rano penzionisanje, prema novom istraživanju "Standard Lifea", s ambicioznim penzionim težnjama vođenim digitalnim pristupom s većim rizikom i prevelikim oslanjanjem na minimalne doprinose za automatski upis, što bi ih moglo dovesti u rizik od urušavanja njihovih penzionih nada preuzimanjem pogrešnih puteva do štednje za penziju.
Pristup štednji s većim rizikom: 25 odsto uložilo je u dionice i udjele, a 25 procenata uložilo je u kriptovalute
Više od trećine (35 odsto) Generacije Z radije "živi za danas nego da planira za sutra"
Podaci iz izvještaja "Standard Lifea" o penzionom glasu za 2025. godinu otkrili su da generacija Z u prosjeku teži penzionisanju sa 60 godina - ranije od bilo koje druge generacije i znatno prije današnje granice za državnu penziju - međutim, samo jedan od osam (13 odsto) pripadnika generacije Z kaže da je štednja za penziju jedan od njihovih najvećih finansijskih prioriteta. Nadalje, 59 odsto vjeruje da sama automatska uplata u penziju na radnom mjestu znači da štede dovoljno za penziju.
Odrasli su u svijetu koji je prvenstveno digitalan, a finansijske izglede generacije Z sve više oblikuju društveni mediji, vještačka inteligencija i alternativna ulaganja. Četvrtina (25 naspram 21 odsto ukupno) ulaže u dionice i udjele, dok je jedan od četiri (25 naspram 12 procenata ukupno) uložio u kriptovalute. Gotovo petina (19 odsto) okreće se vještačkoj inteligenciji za savjete o planiranju penzije, a više od jedne petine (22 odsto) koristi influensere na društvenim mrežama - to je znatno više od prosjeka u svim starosnim grupama, gdje osam odsto kaže da koristi vještačku inteligenciju, a devet procenata se konsultuje sa društvenim mrežama.
Ova sklonost riziku takođe se značajno razlikuje od starijih generacija: gotovo polovina (48 odsto) generacije Z kaže da im je ugodno preuzimati rizike za veće prinose, u poređenju s 24 procenta generacije X i samo 14 odsto generacije Bejbi Bumera. Iako bi ova tolerancija na rizik mogla biti prednost s decenijama štednje koje su pred nama, ona takođe naglašava potrebu za pouzdanim vođstvom i savjetima koji će pomoći u snalaženju u potencijalno nestabilnim i neregulisanim ulaganjima.
Jedno područje u kojem generacija Z ima jasnu prednost je automatski upis koji takođe može donekle objasniti zašto samo 13 odsto daje prioritet štednji za penziju.
Uveden 2012. godine, na snazi je tokom cijelog njihovog radnog vijeka - počevši od 22. godine, kada počinje ispunjavanje uslova - a samo osam odsto kaže da su se odlučili za njega.
Međutim, jasno je da to vodi lažnom osjećaju sigurnosti, pri čemu značajnih 59 odsto generacije Z vjeruje da sama automatska uplata znači da štede dovoljno za penziju.
U stvarnosti, oko četiri od deset radno sposobnih ljudi štedi premalo, a za one koji teže ugodnoj penziji, oslanjanje samo na minimalne doprinose za automatsku uplatu vjerovatno neće biti dovoljno, prenosi "StandardLife".
