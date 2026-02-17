Penziona štednja nije prioritet za Generaciju Z

Odrasli pripadnici Generacije Z (oni u starosti između 18 i 28 godina) nalaze se na ključnoj prekretnici za rano penzionisanje, prema novom istraživanju "Standard Lifea", s ambicioznim penzionim težnjama vođenim digitalnim pristupom s većim rizikom i prevelikim oslanjanjem na minimalne doprinose za automatski upis, što bi ih moglo dovesti u rizik od urušavanja njihovih penzionih nada preuzimanjem pogrešnih puteva do štednje za penziju.

Pristup štednji s većim rizikom: 25 odsto uložilo je u dionice i ud‌jele, a 25 procenata uložilo je u kriptovalute

Više od trećine (35 odsto) Generacije Z radije "živi za danas nego da planira za sutra"

Podaci iz izvještaja "Standard Lifea" o penzionom glasu za 2025. godinu otkrili su da generacija Z u prosjeku teži penzionisanju sa 60 godina - ranije od bilo koje druge generacije i znatno prije današnje granice za državnu penziju - međutim, samo jedan od osam (13 odsto) pripadnika generacije Z kaže da je štednja za penziju jedan od njihovih najvećih finansijskih prioriteta. Nadalje, 59 odsto vjeruje da sama automatska uplata u penziju na radnom mjestu znači da štede dovoljno za penziju.

Digitalni instinkti i preuzimanje rizika oblikuju stavove prema štednji za penziju

Odrasli su u svijetu koji je prvenstveno digitalan, a finansijske izglede generacije Z sve više oblikuju društveni mediji, vještačka inteligencija i alternativna ulaganja. Četvrtina (25 naspram 21 odsto ukupno) ulaže u dionice i ud‌jele, dok je jedan od četiri (25 naspram 12 procenata ukupno) uložio u kriptovalute. Gotovo petina (19 odsto) okreće se vještačkoj inteligenciji za savjete o planiranju penzije, a više od jedne petine (22 odsto) koristi influensere na društvenim mrežama - to je znatno više od prosjeka u svim starosnim grupama, gd‌je osam odsto kaže da koristi vještačku inteligenciju, a devet procenata se konsultuje sa društvenim mrežama.

Ova sklonost riziku takođe se značajno razlikuje od starijih generacija: gotovo polovina (48 odsto) generacije Z kaže da im je ugodno preuzimati rizike za veće prinose, u poređenju s 24 procenta generacije X i samo 14 odsto generacije Bejbi Bumera. Iako bi ova tolerancija na rizik mogla biti prednost s decenijama štednje koje su pred nama, ona takođe naglašava potrebu za pouzdanim vođstvom i savjetima koji će pomoći u snalaženju u potencijalno nestabilnim i neregulisanim ulaganjima.

Oslanjanje na automatski upis

Jedno područje u kojem generacija Z ima jasnu prednost je automatski upis koji takođe može donekle objasniti zašto samo 13 odsto daje prioritet štednji za penziju.

Uveden 2012. godine, na snazi ​​je tokom cijelog njihovog radnog vijeka - počevši od 22. godine, kada počinje ispunjavanje uslova - a samo osam odsto kaže da su se odlučili za njega.

Međutim, jasno je da to vodi lažnom osjećaju sigurnosti, pri čemu značajnih 59 odsto generacije Z vjeruje da sama automatska uplata znači da štede dovoljno za penziju.

U stvarnosti, oko četiri od deset radno sposobnih ljudi štedi premalo, a za one koji teže ugodnoj penziji, oslanjanje samo na minimalne doprinose za automatsku uplatu vjerovatno neće biti dovoljno, prenosi "StandardLife".