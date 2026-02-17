Josip Dabro pjevao o Paveliću, reagovalo Tužilaštvo

Hrvatsko državno tužilaštvo potvrdilo je danas da sprovodi istražne radnje vezane za videosnimak na kojem poslanik Domovinskog pokreta Josip Dabro u jednoj pjesmi dodaje stihove kojima aludira na poglavnika Antu Pavelića, a koja je izazvala reakcije poslanika vlasti i opozicije.

U odgovoru na pitanje Hine, iz DORH-a su rekli da je sprovođenje istražnih radnji tajna u skladu sa zakonskim odredbama.

U nedjelju je na Fejsbuku objavljen videosnimak sa "pokladnog jahanja" u Komletincima, sela u Vukovarsko-sremskoj županiji, na kojoj Dabro pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", poznatu i pod nazivom "1928".

Pritom, uz poznate stihove pjesme, Dabro je dodao i stihove "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", što je referenca na Antu Pavelića, čelnika ustaške NDH, koji je pokopan u glavnom gradu Španije.

Uz to, podsjeća Hina, Dabro dodaje i "samo za Milorada", aludirajući na poslanika SDSS-a Milorada Pupovca.

Pupovac je oštro osudio istup Dabre i smatra to otvorenom prijetnjom, podsticanjem na mržnju i nasilje te prezir prema Ustavu.

Inače, Dabro je bivši potpredsjednik Vlade Andreja Plenkovića i ministar poljoprivrede, koji je na te funkcije podnio ostavku nakon što su u javnosti isplivali snimci kako puca iza vatrenog oružja kroz prozor automobila u pokretu i kako svog maloljetnog sina uči da koristi automatsku pušku.