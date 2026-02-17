Josip Dabro pjevao o Paveliću, reagovalo Tužilaštvo

17.02.2026
13:11
Komentari:0
Hrvatsko državno tužilaštvo potvrdilo je danas da sprovodi istražne radnje vezane za videosnimak na kojem poslanik Domovinskog pokreta Josip Dabro u jednoj pjesmi dodaje stihove kojima aludira na poglavnika Antu Pavelića, a koja je izazvala reakcije poslanika vlasti i opozicije.
U odgovoru na pitanje Hine, iz DORH-a su rekli da je sprovođenje istražnih radnji tajna u skladu sa zakonskim odredbama.
U nedjelju je na Fejsbuku objavljen videosnimak sa "pokladnog jahanja" u Komletincima, sela u Vukovarsko-sremskoj županiji, na kojoj Dabro pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", poznatu i pod nazivom "1928".
Pritom, uz poznate stihove pjesme, Dabro je dodao i stihove "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", što je referenca na Antu Pavelića, čelnika ustaške NDH, koji je pokopan u glavnom gradu Španije.
Region
Mislila je da će joj skinuti uroke: Žena tražila pomoć od vidovnjaka, doživjela šok
Uz to, podsjeća Hina, Dabro dodaje i "samo za Milorada", aludirajući na poslanika SDSS-a Milorada Pupovca.
Pupovac je oštro osudio istup Dabre i smatra to otvorenom prijetnjom, podsticanjem na mržnju i nasilje te prezir prema Ustavu.
Inače, Dabro je bivši potpredsjednik Vlade Andreja Plenkovića i ministar poljoprivrede, koji je na te funkcije podnio ostavku nakon što su u javnosti isplivali snimci kako puca iza vatrenog oružja kroz prozor automobila u pokretu i kako svog maloljetnog sina uči da koristi automatsku pušku.
Region
Josip Dabro zapjevao ustaške pjesme pa pomenuo Pupovca
Najnovije
Najčitanije
16
26
16
13
16
07
16
02
15
49
Trenutno na programu