Hitno obavještenje: Povlače se četiri mesna proizvoda

Hrvatski državni inspektorat objavio je da su u mesu pronađeni nivoi perfluoroalkilnih jedinjenja iznad dozvoljene granice.

Riječ je o proizvodima dobijenim od svježeg svinjskog mesa u kojem su utvrđena perfluoroalkilna jedinjenja (PFAS) iznad dozvoljene granice u svinjskom mesu, saopštio je Inspektorat.

Proizvodi koji se povlače su:

Svinjski jezik – dimljeni, LOT 040004, najbolje upotrebiti do 10.03.2026. i LOT 040005, najbolje upotrijebiti do 12.03.2026.

Kiš jeger, LOT 030005, rok trajanja 01.03.2026. i LOT 030006, rok trajanja 04.03.2026.

Domaća kobasica, LOT 030005, rok trajanja 01.03.2026. i LOT 030006, rok trajanja 04.03.2026.

Pečeni prsni vršci, LOT 040004, najbolje upotrebiti do 26.02.2026. i LOT 040005, najbolje upotrijebiti do 02.03.2026.

Proizvode na tržište stavlja Meso–prerada mesa Kiš iz Donjeg Kraljevca, a obavještenje se odnosi isključivo na proizvode sa navedenim podacima.