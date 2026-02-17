Na snazi žuto upozorenje - povećan rizik od poplava

Čitava teritorija Sjeverne Makedonije je trenutno pod žutom fazom upozorenja zbog obilnih padavina i jakih vjetrova, koji povremeno i lokalno mogu dostići brzinu preko 70 kilometara na sat.

Prema informacijama meteorologa, ovakvi vremenski uslovi ponovo povećavaju rizik od poplava i izlivanja rijeka, posebno u zapadnim i severozapadnim dijelovima zemlje, piše portal skopjeinfo.mk.

U ovim regionima se lokalno očekuje padavina od više od 30 litara po kvadratnom metru u periodu od 24 sata, što može da dovede do porasta nivoa vode i problema na terenu.

Vlasti apeluju na oprez, posebno u područjima duž riječnih korita i na mjestima gdje je ranije bilo poplava.