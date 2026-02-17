Jasenku (29) tumor raste svakog dana, potrebna mu je pomoć

Jasenku Ramiću (29) iz Tuzle tumor raste svakog dana, te mu je potrebna pomoć. Pozivom na broj 17040 svi koji žele mogu donirati dvije marke za njegovu operaciju.

Kako su naveli iz Pomozi.ba, tumor mu oduzima snagu, dostojanstvo i mir.

"Ovo nije samo teška medicinska priča. Ovo je borba za život jednog mladića koji tek treba živjeti. Sve je počelo gotovo neprimjetno, još dok je bio d‌ječak. Tumor je tada bio veličine zrna graška. Ljekari su smatrali da ga ne treba dirati zbog visokog rizika operacije. Ali vrijeme nije bilo saveznik. Tumor se godinama širio, zahvatio predio vrata i grla i sada prijeti da ozbiljno oteža disanje i gutanje. Već danas predstavlja direktnu prijetnju njegovom zdravlju i životu", saopšteno je iz Pomozi.ba.

Kako dodaju, iza Jasenka su mjeseci i godine iscrpljujuće borbe.

"Brojni pregledi, terapije, stalna neizvjesnost i strah od onoga što donosi sutra. Razvila se i slabovidnost, kao i bolest kostiju lica usljed deformiteta. Svaki dan je novi izazov, nova bol, nova briga za porodicu koja strepi nad njegovom sudbinom. Ipak, nada još postoji. Ljekari su dali mogućnost nastavka liječenja i operativnog zahvata u Istanbulu, ali za to je potrebno 76.500 evra. Iznos koji porodica sama ne može obezbijediti. Ne dozvolimo da ova borba stane zbog nedostatka novca", naveli su oni.

Osim poziva na broj 17040, donacije su moguće i putem web stranice Pomozi.ba ili uplatom na bankovne račune.