Logo
Large banner

Potpuna obustava saobraćaja na magistralnom putu Sarajevo-Foča

Izvor:

ATV

17.02.2026

08:54

Komentari:

0
Потпуна обустава саобраћаја на магистралном путу Сарајево-Фоча
Foto: Srna

Zbog loših vremenskih uslova saobraćaj je u potpunosti obustavljen za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Sarajevo-Foča, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj je obustavljen na dionici Dobro Polje-Miljevina.

Снежана Ђуришић- 01092025

Scena

Pretučen sin Snežane Đurišić

Ni alternativni pravac regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašica-Miljevina zbog loših vremenskih uslova trenutno nije u funkciji.

Podijeli:

Tag :

stanje na putevima

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Како скувати јаја без кључале воде?

Savjeti

Kako skuvati jaja bez ključale vode?

2 h

0
Жена због вјештачке интелигенције остала без посла

Nauka i tehnologija

Žena zbog vještačke inteligencije ostala bez posla

2 h

0
Гори сала за вјенчања

Region

Gori sala za vjenčanja

2 h

0
Ухапшен други осумњичени за убиство MMA борца, огласио се МУП

Hronika

Uhapšen drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca, oglasio se MUP

3 h

0

Više iz rubrike

Беба новорођенче

Društvo

U Srpskoj rođeno 10 beba

3 h

0
Обустављен саобраћај за теретна возила на овим путним правцима

Društvo

Obustavljen saobraćaj za teretna vozila na ovim putnim pravcima

3 h

0
Вријеме

Društvo

Obilne padavine širom BiH, u ovim dijelovima se očekuju bujične poplave

4 h

0
Данас славимо заштитника писаца и свих оних који живе од писане ријечи: Испоштујте ове обичаје

Društvo

Danas slavimo zaštitnika pisaca i svih onih koji žive od pisane riječi: Ispoštujte ove običaje

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Sprema se 1.000 otkaza: Radnici u šoku - šta će biti poslije ovoga?

11

25

Šeranić i Kuzmić potpredsjednici Vlade Srpske

11

18

Stevandić: Presuda Kristijanu Šmitu

11

17

Počela je Siropusna nedjelja: Evo šta se nikako ne smije raditi uoči Vaskršnjeg posta

11

13

Kremlj otkrio detalje o pregovorima u Švajcarskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner