Potpuna obustava saobraćaja na magistralnom putu Sarajevo-Foča

Zbog loših vremenskih uslova saobraćaj je u potpunosti obustavljen za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Sarajevo-Foča, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Saobraćaj je obustavljen na dionici Dobro Polje-Miljevina.
Ni alternativni pravac regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašica-Miljevina zbog loših vremenskih uslova trenutno nije u funkciji.
