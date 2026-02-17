Logo
Large banner

Žena zbog vještačke inteligencije ostala bez posla

Izvor:

Telegraf

17.02.2026

08:46

Komentari:

0
Жена због вјештачке интелигенције остала без посла

Jedna Australijanka tvrdi da je izgubila oko 30.000 evra nakon što joj je Meta AI suspendovala Instagram nalog gdje je objavila snimak u kome se vide njeni psi.

Rošel Marinato, direktorka Pilates Volrd

Australia, juna prošle godine dobila je imejl od Mete nakon što je podelila sasvim običan snimak svoja tri psa na ličnom Instagram nalogu.

U videu prikazani psi, leđima okrenuti vlasnici, gledaju kroz prozor, a vještačka inteligencija Mete "pročitala" je ovu objavu kao zabranjenu. Rošel je obavještena da je prekršila smjernice društvene mreže o „seksualnoj eksploataciji djece, zlostavljanju i golotinji“, pa je za ovu ženu ubrzo uslijedila suspenzija ličnog i poslovnog naloga, uprkos tome što "u videu nije bilo ljudi“.

vatrogasci

Region

Gori sala za vjenčanja

Rošel, inače majka četvoro djece, kontaktirala je Metu, kompaniju koja posjeduje Instagram, Fejsbuk i Vocap, ukupno 22 puta u pokušaju da se žali na suspenziju, ali u je Meta AI odbila i saopštila da su joj nalozi deaktivirani.

„Dobila sam imejl od Mete u kojem me obavještava da mi je nalog suspendovan“, rekla je Rošel koju je brisanje sa društvenih mreža koštalo oko 50.000 australijskih dolara (25.000 funti) smanjene prodaje. Ona je zamolila svog advokata da pošalje pisma Metinim kancelarijama u Kaliforniji i Sidneju, ali i to nije pomoglo, pa je bila primorana da plati trećoj strani da bi vratila profil. Objasnila je da je "posao bio toliko pogođen da je bila spremna da rizikuje".

Полиција Црна Гора

Region

Odjeknula eksplozija u Podgorici

Rošel je izjavila da ju je pogrešna odluka veštačke inteligencije o suspenziji naloga koštala i novca i reputacije.

Nemoguće je znati šta će Meta pronaći kao kršenje pravila, a šta neće. Ovaj video je prikazivao tri psa, a na pitanje o ovom slučaju, portparol Mete izjavio je da kompanija "uvijek radi na poboljšanju sprovođenja svih svojih politika kako bi pomogli da njihova zajednica bude bezbjedna".

„Nismo vidjeli dokaze o značajnom povećanju nepravilnog sprovođenja“ bila je njihova konačna izjava, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi :

Vještačka inteligencija

Otkaz

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гори сала за вјенчања

Region

Gori sala za vjenčanja

2 h

0
Ухапшен други осумњичени за убиство MMA борца, огласио се МУП

Hronika

Uhapšen drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca, oglasio se MUP

3 h

0
Пожар у Шпанији

Svijet

Petoro mladih poginulo u požaru: Neka tijela izgorjela do neprepoznatljivosti

3 h

0
Паре

Zanimljivosti

Nebo se otvorilo: Pljuštaće kiša novca za 3 znaka

3 h

0

Više iz rubrike

Симулатор за опоравак од можданог удара: Користи виртуелну стварност и вјештачку интелигенцију

Nauka i tehnologija

Simulator za oporavak od moždanog udara: Koristi virtuelnu stvarnost i vještačku inteligenciju

13 h

0
Хиљаде астероида би могле уништити градове, НАСА нема начина да их прати

Nauka i tehnologija

Hiljade asteroida bi mogle uništiti gradove, NASA nema načina da ih prati

13 h

0
Астрономи први пут посматрали невјероватну трансформацију звијезде у црну рупу

Nauka i tehnologija

Astronomi prvi put posmatrali nevjerovatnu transformaciju zvijezde u crnu rupu

14 h

0
Откривен злокобни знак да се Голфска струја приближава колапсу: Ово може да изазове општи хаос широм свијета!

Nauka i tehnologija

Otkriven zlokobni znak da se Golfska struja približava kolapsu: Ovo može da izazove opšti haos širom svijeta!

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Sprema se 1.000 otkaza: Radnici u šoku - šta će biti poslije ovoga?

11

25

Šeranić i Kuzmić potpredsjednici Vlade Srpske

11

18

Stevandić: Presuda Kristijanu Šmitu

11

17

Počela je Siropusna nedjelja: Evo šta se nikako ne smije raditi uoči Vaskršnjeg posta

11

13

Kremlj otkrio detalje o pregovorima u Švajcarskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner