Žena zbog vještačke inteligencije ostala bez posla

Jedna Australijanka tvrdi da je izgubila oko 30.000 evra nakon što joj je Meta AI suspendovala Instagram nalog gdje je objavila snimak u kome se vide njeni psi.

Rošel Marinato, direktorka Pilates Volrd

Australia, juna prošle godine dobila je imejl od Mete nakon što je podelila sasvim običan snimak svoja tri psa na ličnom Instagram nalogu.

U videu prikazani psi, leđima okrenuti vlasnici, gledaju kroz prozor, a vještačka inteligencija Mete "pročitala" je ovu objavu kao zabranjenu. Rošel je obavještena da je prekršila smjernice društvene mreže o „seksualnoj eksploataciji djece, zlostavljanju i golotinji“, pa je za ovu ženu ubrzo uslijedila suspenzija ličnog i poslovnog naloga, uprkos tome što "u videu nije bilo ljudi“.

Rošel, inače majka četvoro djece, kontaktirala je Metu, kompaniju koja posjeduje Instagram, Fejsbuk i Vocap, ukupno 22 puta u pokušaju da se žali na suspenziju, ali u je Meta AI odbila i saopštila da su joj nalozi deaktivirani.

„Dobila sam imejl od Mete u kojem me obavještava da mi je nalog suspendovan“, rekla je Rošel koju je brisanje sa društvenih mreža koštalo oko 50.000 australijskih dolara (25.000 funti) smanjene prodaje. Ona je zamolila svog advokata da pošalje pisma Metinim kancelarijama u Kaliforniji i Sidneju, ali i to nije pomoglo, pa je bila primorana da plati trećoj strani da bi vratila profil. Objasnila je da je "posao bio toliko pogođen da je bila spremna da rizikuje".

Rošel je izjavila da ju je pogrešna odluka veštačke inteligencije o suspenziji naloga koštala i novca i reputacije.

Nemoguće je znati šta će Meta pronaći kao kršenje pravila, a šta neće. Ovaj video je prikazivao tri psa, a na pitanje o ovom slučaju, portparol Mete izjavio je da kompanija "uvijek radi na poboljšanju sprovođenja svih svojih politika kako bi pomogli da njihova zajednica bude bezbjedna".

„Nismo vidjeli dokaze o značajnom povećanju nepravilnog sprovođenja“ bila je njihova konačna izjava, prenosi Telegraf.