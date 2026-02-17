TikTok vas špijunira i bez instaliranja

Platforma TikTok prati i korisnike koji nemaju instaliranu tu aplikaciju, a zahvaljujući nevidljivom pikselu za praćenje koji prikuplja informacije u pozadini i može da ih proslijedi drugim korporacijama.

Takozvani "piksel za praćenje" je mali dio koda koji mnoge veb stranice ugrađuju i koji prikuplja informacije o posjetiocima i može da ih prosledi dalje.

Prema istraživanju Bi-bi-si-ja, ponekad se prenose vrlo osjetljivi podaci, a svako ko na primjer, klikne na informacije o raku, plodnosti ili krizama mentalnog zdravlja na zdravstvenim veb stranicama mogao bi da ostavi tragove podataka koji završavaju na reklamnim mrežama.

Većina ljudi već zna da društvene mreže prate njihove aktivnosti na platformi, ali manje je poznato da nas TikTok prati i dok posećujemo sajtove koji nemaju nikakve veze sa ovom aplikacijom.

Kada na nekom sajtu popunjavate formular ili tražite savjet osjetljive prirode, piksel može da u istom trenutku pošalje vašu imejl adresu i sadržaj pretrage direktno u bazu podataka tehnoloških giganata.

TikTok se brani tvrdnjom da je odgovornost na vlasnicima sajtova i da oni moraju da poštuju zakone o privatnosti, ali kritičari ističu da platforme svjesno podstiču ovakvo ponašanje jer im masovni podaci donose ogromnu zaradu kroz prodaju precizno ciljanih reklama.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da se ovi podaci ne koriste samo da bi vam se prikazala reklama za cipele ili putovanje.

Algoritmi mogu da koriste sakupljene informacije kako bi uticali na vaše političke stavove, vršili cenovnu diskriminaciju ili vas podsticali na kupovine koje vam nisu potrebne.

Stručnjaci naglašavaju da jednom kada vaši intimni podaci završe u nečijoj bazi, oni tamo ostaju zauvijek, čime se stvara digitalni portret koji vas prati kroz cijeli život, bez obzira na to koliko se trudili da ostanete anonimni.

Na sreću, postoje rješenja koja će bolje zaštiti privatnost korisnika i zahtjevaju samo nekoliko minuta.

Kako navode eksperti, prvi i najvažniji korak je promjena internet pretraživača, jer popularni programi poput Guglovog Hroma često dozvoljavaju preveliko curenje informacija.

Prelazak na sigurnije opcije kao što su pretraživači Brejv (Brave) ili Dakdakgou može da automatski blokira većinu nevidljivih pratilaca.

Ako ipak ne želite da mijenjate pretraživač, savjetuje se instaliranje ekstenzija kao što je Jublok ordžin ili Prajvasi bedžer.

Na taj način je moguće spriječiti sajtove šalju vaše podatke trećim stranama bez vašeg znanja.

Stručnjaci ipak upozoravaju da potpuna zaštita nije moguća bez sistemskih promjena i jačih zakona o privatnosti, prenosi B92.