Zeljković: Grad da ispuni obavezu i isplati sportskim klubovima povećanje budžeta

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković istakao je da Grad prvo treba da ispuni svoju obavezu i isplati sportskim klubovima povećanje budžeta koje je usvojila Skupština grada, na prijedlog SNSD-a

On je istakao da je sramota da se priča o transparentnosti, dok klubovi godinama čekaju sredstva koja su već izglasana.

"Podsjećam da je 10 godina budžet za sport u Banjaluci bio samo 1,4 miliona KM, dok je ukupan budžet grada iz godine u godinu rastao", rekao je Zeljković.

On je istakao da danas, kada je budžet za sport povećan na 3 miliona KM, to i dalje iznosi svega 1,05% budžeta grada, što je nedostojno grada koji se predstavlja kao "grad sporta".

"Godinama smo amandmanima obezbjeđivali dodatna sredstva za sportske klubove, ali je Gradska uprava često izbjegavala da ta sredstva realizuje, jer nije bila spremna da sport odvoji od politike. Zato danas imamo situaciju da se naši sportisti bore za medalje i trofeje, ali istovremeno i za golo preživljavanje", istakao je Zeljković.

On je istakao da je dovoljno pogledati stanje infrastrukture koju koriste klubovi.

Svijet Tramp o vojnoj intervenciji: Nije neophodno

"Gradski olimpijski bazen zahtijeva hitna ulaganja, sportske dvorane nemaju dovoljno termina jer grad nema kapacitete, a Gradski stadion koristi FK Borac bez ikakvih ulaganja od strane grada godinama. Štaviše, jedini razlog što krov na istočnoj tribini nije završen je to što Gradska uprava ne želi da izda potrebnu saglasnost, iako je klub zatvorio finansijsku konstrukciju. A o ostalim sportskim terenima bolje da ne pričam, kao ni o činjenici da grad godinama nije napravio nijedan novi sportski kompleks za bilo koji sport", istakao je Zeljković.

Poređenja radi, Bijeljina izdvaja 1,6 miliona KM za sport, dok Kanton Sarajevo izdvaja skoro 13 miliona KM. Banjaluka mora da se prestane zadovoljavati minimumom i da konačno počne da ulaže u sport onako kako dolikuje najvećem gradu Republike Srpske.

"Razumijem da postoje političke ambicije kod pojedinaca i želja za većim funkcijama, ali prije toga treba pokazati rezultate tamo gdje ste danas odgovorni. Banjalučki sport treba opredijeljenost i želju nadležnih da se razvija, a ne floskule i izjave dok se budžet ne izvršava", istakao je Zeljković.