Sa sarajevskih ulica povučeni stari tramvaji

Premijer Vlade Kantona Sarajevo u ostavci Nihad Uk rekao je da su jutros iz saobraćaja povučeni svi stari tramvaji koji su tehnički ispravni.

- Nijedan neće biti pušten dok javnost ne bude vidjela nalaze analize i atesta svih tih tramvaja - rekao je Uk koji se danas obratio javnosti prvi put nakon što je u nedjelju podnio ostavku poslije teške tramvajske nesreće u kojoj je jedan mladić poginuo, a četiri osobe povrijeđene.

Scena Prva reakcija Snežane Đurišić poslije vijesti da joj je pretučen sin

Prijave za kriminal u GRAS-u nikada nisu riješene

Kako je rekao, tragedija se desila u sektoru i instituciji GRAS-a u koju su ova i prethodne vlade kantona najviše uložila.

- Uloženo je na stotine miliona KM u javni gradski prevoz. Zatekli smo više od 300 miliona KM dugovanja, a više od 100 smo isplatili. Prethodna vlada je uputila niz krivičnih prijava po pitanju kriminala koji se desio u GRAS-u i 47 osoba je u tim prijavama, ali do ovog momenta se ništa nije desilo. Itekako smo kapacitirali i Tužilaštvo u proteklim godinama. Insistiram da se otvore predmeti i da se počnu procesuirati oni koji su odgovorni za stanje u GRAS-u – istakao je on.

Pozdravio je odluku direktora GRAS-a da podnese ostavku.

Kako kaže, zahtijevaće da se uvede nova upravljačka struktura GRAS-a.

Hronika Pijani vozači izazvali nesreće u Banjaluci

- Uvešćemo hitne nezavisne revizije poslovnih procesa i obavijestiti javnost o tome. Ako to neko bude želio spriječiti, obavijestit ću javnost o kome se radi. Nova upravljačka struktura mora omogućiti punu istragu i saradnju s Tužilaštvom po pitanju ove tragedije. Napokon se moraju uspostaviti poslovni procesi koji će obezbijediti da se ova tragedija više nikad ne ponovi - rekao je UK.

Na pitanje da li će ova vlada ostati dio izbora, kazao je da je sve otvoreno, ali da se nada da se to neće desiti.

- Moja ostavka je stvarna i očekujem da se politike dogovore i da bude to onako kako je planirano - rekao je.

Upitan je i o tome da li je ostavku podnio da zaštiti ministra saobraćaja Adnana Štetu, prenosi Glas Srpske.

- Moja ostavka nije čin da se spasi ni Šteta ni bilo ko, već politička odgovornost građanima - rekao je Uk.

Gradovi i opštine Zastoj u saobraćaju zbog snijega: Ekspresna reakcija Puteva Srpske, ekipe na terenu

Ne protestuju sendvičari, nego ljudi koje poznajem

Kako kaže pratio je proteste koji od nesreće traju u Sarajevu.

- Ono što sam mogao vidjeti jesu moje kolege iz ulice, škole, poznanici... Nisu to bile osobe koje su uvezene u naš glavni grad i dobile dnevnice i sendviče. Pokazali su nezadovoljstvo vlasti. Ja sam to čuo. Pozivali su i moju ostavku. To je jedini razlog što sam je dao, da pokažemo da se oni mogu čuti. Moja ostavka nije bježanje, nego preuzimanje odgovornosti. Ja ostajem do uspostavljanja nove vlade. Obećavam vam da ni jedan proces u KS neće stati . Sve će se nastaviti – podvukao je Uk.