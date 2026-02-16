Mjesecima prazna fotelja predsjednika SO Bileća

Da je fotelja predsjednika Skupštine opštine Bileća vruća i opasna, čulo se na daleko. Sada je i očigledno, u nju niko ne želi.

Prazna je više od dva mjeseca, tačnije od 10 decembra kada je Miroslav Sudžum podnio ostavku.

Bilećki parlament do sada je vodio potpredsjednik skupštine, više ne može jer su prošla dva mjeseca koliko je propisao skupštinski poslovnik. Ko će zakazati sljedeće zasijedanje niko ne zna.

Zasijedanje mogu tražiti odbornici ali ga mora voditi najstariji, piše i to u poslovniku. Predsjednik parlamenta se bira iz redova odbornika, vladajući u Bileći su na mukama jer su im skoro svi odbornici dobro ušuškani u direktorskim foteljama.

"Ne žele da se odreknu svojih funkcija zbog ličnog komoditeta a radi interesa građana onda možemo da uzmemo njihov cijeli politički rad i cijelo djelovanje i da stavimo u dvije riječi a to su “lični interesi”, rekao je Srđan Samardžić, odbornik SDS-a u SO Bileća.

Da su direktorske fotelje problem priznaje i bilećki načelnik. Miodrag Parežanin kaže da ima više kandidata ali imena ne otkriva.

"Što se tiče odbornika iz SNSD-a nespojive su te funkcije sa direktorskim funkcijama možda u nekim razmišljanjima nije ni isključeno da neko napusti direktorsku funkciju da se prihvati ove izuzetno odgovorne funkcije. Sve su karte na stolu, razgovaramo i sa koalicionim partnerima", rekao je Miodrag Parežanin, načelnik Bileće, SNSD.

Koalicioni partneri spremni za sastanak. Da sjedne u fotelju pored ne bi smetali aktuelnom potpredsjedniku parlamenta i odborniku DNS-a Milosavu Dangubiću.

"Mi moramo da sjednemo sa svojim koalicionim partnerima i da dogovorimo koje novo ime će biti predsjednik. Može li se desiti da bude iz DNS-a? Naravno da može", rkao je Milosav Dangubić, potpredsjednik SO Bileća, DNS.

Ko god da bude predsjednik imaće težak zadatak kažu iz Pokreta Bileća ispred svega.

"Radi se o jednoj odgovornoj poziciji koja zahtjeva da predsjednik Skupštine prevashodno svojim iskrenim radom dovede rad Skupštine do jednog kulturnog dijaloga. To je pod broj jedan", rekao je Radenko Kuljić, odbornik Pokreta “Bileća ispred svega”.

Pod broj dva bi se moglo staviti pravilo zlatne sredine, galamdžije da manje pričaju a ćutolozi više. Ćutolozi su upravo maloprije pomenuti direktori koju dođu da bi došli a galamdžije su još odavno na daleko poznati.