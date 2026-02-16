Logo
Protesti u Sarajevu: MUP se oglasio zbog uznemirujuće poruke koja kruži među roditeljima

Izvor:

Radio Sarajevo

16.02.2026

16:08

Komentari:

0
Протести у Сарајеву: МУП се огласио због узнемирујуће поруке која кружи међу родитељима
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

U Sarajevu su za danas, 16. februara, ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, u 12 sati zakazani novi protesti, četvrti dan zaredom, a zbog teške tramvajske nesreće koja se dogodila 12. februara.

Proteste organizuje nekoliko neformalnih grupa građana. A, jutros su se u pojedinim grupama roditelja sarajevskih učenika pojavile poruke sljedeće sadržine: "Dobili smo usmeno upozorenje pripadnika MUP-a da određena grupa učenika jedne škole planira nerede tokom današnjih protesta i paljenje starih tramvaja. Molim da jednom porukom iskomunicirate roditelje te da i oni upozore svoju d‌jecu na ovu pristiglu informaciju."

трамвај сарајево

Hronika

Da li je tragedija u Sarajevu mogla biti spriječena?

Tim povodom oglasili su se iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, odakle su istakli: "Policijski službenici provjeravaju sve informacije, uključujući i ovu. Poduzimaju se sve mjere i radnje na sprečavanju eventualnog narušavanja javnog reda i mira."

Podsjetimo, iza okupljanja stoje inicijative koje su organizirale i prethodne proteste, a među njima je i grupa "Hoćel ta promjena", koja je na društvenim mrežama objavila konkretne zahtjeve upućene nadležnim institucijama.

Сенад Мујагић

Gradovi i opštine

Šteta: Direktor GRAS-a podnio ostavku

Prvi zahtjev odnosi se na objavu potpunih i transparentnih informacija o istrazi, uključujući podatke o servisiranju tramvaja, kao i snimak nadzornih kamera iz vozila u trenutku nesreće. Kao drugi zahtjev navode hitno povlačenje svih starih tramvaja iz saobraćaja dok ne prođu ponovno servisiranje, uz javnu objavu podataka o njihovoj tehničkoj ispravnosti.

Organizatori traže i ostavke svih odgovornih unutar sistema javnog prijevoza, ističući da je nužno utvrditi odgovornost na svim nivoima. Takođe, među zahtjevima je i izgradnja kvalitetnog i sigurnog sistema javnog prijevoza, kao i obustava privatizacije gradskog saobraćaja. Podsjetimo, nakon protesta održanih 15. februara, premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk podnio je ostavku.

