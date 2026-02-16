Logo
Ninković: Skandalozno je ono što radi Stanivuković

16.02.2026

14:22

Нинковић: Скандалозно је оно што ради Станивуковић
Foto: ATV

Ovo što radi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković je skandalozno, pored činjenice da nije izgradio ni jedan novi vrtić, a već je u drugom mandatu, on danas ne dopušta da se povećaju plata vaspitačima, istakao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Podsjeća da je Skupština grada usvojila budžet i u njemu novac za povećanje plata vaspitačima.

Kako se ističe u saopštenju GrO SNSD, radnicima Centra Gradska uprava ponudila je povećanje od 15 odsto ali na septembarsku platu, na minimalac od 1.379 KM. Sindikat je takvu ponudu ocijenio kao nepristojnu.

"Očigledno je da grad nema novca da isplati plate uvećane za 20 odsto, što je dogovoreno izmjenama kolektivnog ugovora po kojima potpis gradonačelnika nije neophodan, dok ih Stanivuković ne priznaje bez njegovog potpisa. Potpisan je kolektivni ugovor i onda gradonačelnik donese naredbu prema javnim ustanovama da bez njega ne smiju potrošiti ni marku. Podsjećam ga da nije on osnivač javnih ustanova već Skupština grada kojoj on, kao i javne ustanove, odgovara za svoj rad", ističe Ninković.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Važno da Srbi ostanu okupljeni i objedinjeni

Očekuje od gradonačelnika da, bez odlaganja, obustavi blokadu isplate plate vaspitačima i time omogući nesmetan rad u vrtićima.

Ninković, od Stanivukovića, očekuje i odgovore na pitanja: Da li je grad pred bankrotom i koliko iznosi akumulirani dug, da li je dug grada, odnosno nedostatak novca, razlog da ne pristane na povećanje plata, da li nezakonitim naredbama pokušava da prikrije finansijski kolaps grada?

Ljubo Ninković

Banjaluka

Draško Stanivuković

