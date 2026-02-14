Logo
Gimnazijski genijalci ostvarili izuzetne rezultate

ATV

14.02.2026

Ljubav prema nauci kod nekih se otkrije rano. Kod Nataše – već u sedmom razredu. Na prijedlog nastavnice počinje da se takmiči iz matematike i fizike i ubrzo shvata da je to njen put. Danas iza sebe ima nastupe do državnog nivoa, a paralelno već četiri godine trenira karate.

"Srednja škola dosta pruža imam jako dobrog mentora za matematiku, dok informatiku stvari koje mene lično zanimaju ne radimo toliko na redovnoj nastavi, što najviše stičem znanja na konferencijama i kampovima. Veoma često se zna desiti da mi bude dosadno i onda se trudim da gledam pozadinu toga što učimo da si nađem neku zanimaciju i imam profesora, koji zaista mogu pomoći u tome da se podigne na viši nivo", ispričala je učenik banjalučke Gimnazije Nataša Radojković.

Dok su drugi učili slova, on je već računao. Kroz šah, karte i zagonetke razvijao je logičko razmišljanje, a takmičenja su uslijedila već u osnovnoj školi. U osmom razredu izborio je plasman na Juniorsku Balkanijadu iz matematike.

"Ja imam dosta široka interesovanja, pa mi nije problem što imamo veliki broj predmeta iako je to matematički smjer, imamo dosta jezika i društvenih nauka, ali recimo na prirodnim naukama to je dosta što mi radimo na času sam ja radio ranije i nije mi zanimljivo i izazovno ali imam vremena da kod kuće radim", istakao je učenik banjalučke Gimnazije Andrej Krčmar.

Međunarodna takmičenja traže ozbiljne pripreme i mnogo individualnog rada. Uz sistem i dobre mentore, kaže, sve je moguće – iako je pritisak veliki.

"Tri puta sam išao na međunarodnu matematičku olimpijadu, što je najjači i najprestižnije matematičko takmičenje uopšte. Na kom sam osvojio dvije srebrne i jednu zlatnu medalju zatim na nivou BiH tri puta koja su kvalifikaciona i osvojio sam prvo mjesto. Takmičio sam se iz informatike i tu sam ostavio plasman na najviši nivo takmičenja i iz fizike na nivou BiH", dodao je Krčmar.

Ipak, uprkos medaljama i rezultatima, Andreju i Nataši je najvažnije da ostanu dio svoje generacije – da idu u korak sa vršnjacima, u istim klupama i sa istim snovima.

Banjaluka

Gimnazija

matematika

