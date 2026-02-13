Logo
U toku sanacija velikog klizišta kod Banjaluke

Izvor:

SRNA

13.02.2026

17:14

Клизиште у Љубачеву
Foto: Srna

Aktivno se radi na sanaciji klizišta u banjalučkom mjestu Ljubačevo, na dionici regionalnog puta Karanovac-Mitrovići, poručeno je iz preduzeća “Putevi Republike Srpske”.

Radove izvodi firma “Kozaraputevi”, a finansiraju “Putevi Republike Srpske” u iznosu od oko 570.000 KM.

Влада Републике Српске

Ekonomija

Ministarstvo finansija objavilo pozitivne vijesti: Rast od 120 odsto

U toku je postavljanje šipova, koji stvaraju krutu barijeru i sprečavaju pomicanje tla, te se na taj način osiguravaju objekti i infrastruktura, što predstavlja jednu od najefikasnijih inženjerskotehničkih mjera za stabilizaciju terena.

Vršilac dužnosti direktora “Puteva Srpske” Miroslav Janković rekao je Srni da se u Banjaluci intenzivno odvija i gradnja kružne raskrsnice kod “Audi” servisa.

Janković očekuje da će radovi biti završeni u ugovorenom roku od šest mjeseci, čime bi taj moderni kružni objekat trebalo da znatno poveća bezbjednost svih učesnika u saobraćaju i doprinese smanjenju saobraćajnih gužvi.

Голман претукао жену на улици

Fudbal

Ovo je golman Dalibor koji je brutalno prebio ženu: Oglasio se klub

On je istakao i da se završetak radova na kružnoj raskrsnici u Čelincu očekuje za šest mjeseci, ako ne i prije.

"Očekujemo da do aprila, najdalje do maja, radovi na tom kružnom toku budu potpuno završeni. Lično, vjerujem da će sve biti završeno i mnogo prije", rekao je Janković.

