Banjalučani spremni za Valentinovo

ATV

12.02.2026

19:41

1
Бањалучани спремни за Валентиново

Valentinovo, ruže i svijeće, dok jedni planiraju večeru drugi bi najradije ovaj praznik izbjegli.

Razgovarali smo sa Banjalučanima o tome kako će oni provesti dan zaljubljenih.

I dok je za neke Valentinovo poseban dan, drugi ističu da je dan zaljubljenih svaki dan.

"Partner me dobro poznaje, uvijek neko putovanje, romantično, neki lijep parfem. Znači Vam dan zaljubljenih? – Znači, mislim svaki dan je dan zaljubljenih ako smo normalni",

"Jesam, jesam od supruga više puta, jesu to su bili originalni pokloni. Ne samo za dan zaljubljenih nego za svaki dan", govore nam Banjalučani.

U grupu onih koji obilježavaju Valentinovo spadaju i prodavci. Međutim, taj dan imaju pune ruke posla.

"Kako Vi proslavljate Valentinovo? Radno, radno, svake godine tako. Da li prodaja bude zadovoljavajuća? Zavisi sve, od vremena, ako je lijepo vrijeme ima i kupaca. Dakle Banjalučani slave Valentinovo ? Slave, slave", rekla nam je jedna od prodavačica.

Dobro se dobrim vraća, poručuje psiholog. Kada ispoljimo pažnju i zadovoljimo očekivanja, kaže uslijede dobre povratne reakcije.

"Poklon je iznenađenje, narod je rekao poklonu se ne gleda u zube. Poklon je daleko više od te materijalne vrijednosti. To je znak pažnje. Nije kafa samo tečnost, to je psihosocijalni fenomen", kaže psiholog Aleksandar Milić.

I dok stručnjaci ističu važnost praznika za emocionalno zdravlje čovjeka neki ipak biraju da ovaj praznik preskoče. Bilo da ga slave ili ignorišu jedno je sigurno Valentinovo svake godine pokrene priču o ljubavi i pažnji.

Valentinovo

Banjaluka

dan zaljubljenih

