Radnici banjalučke Čistoće najavili štrajk

Dodaju da cijena usluga koje pružaju nije ekonomski opravdana jer nije usklađena sa tržišnim uslovima i troškovima poslovanja, što može dovesti u pitanje poslovni kapacitet preduzeća i redovno izvršavanje osnovne komunalne djelatnosti.

"Kako je u pitanju djelatnost od opšteg interesa, čiji bi prekid rada uz minimalno obezbijeđene uslove rada mogao ugroziti život i zdravlje ljudi, kao i prouzrokovati ekološku katastrofu na području grada Banjaluka, imam profesionalnu i moralnu obavezu da obavijestim javnost da očekujem da će radnici Čistoća AD pokrenuti i Generalni štrajk ukoliko se njihovi zahtjevi ne udovolje", rekao je generalni direktor "Čistoće" Aleksandar Bajić.

Iz "Čistoće“ su pozvali nadležne organe da hitno zakažu sastanak radi rješavanja nastale situacije i nezadovoljstva radnika.