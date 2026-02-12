Logo
Large banner

Radnici banjalučke Čistoće najavili štrajk

Izvor:

ATV

12.02.2026

17:46

Komentari:

0
Радници бањалучке Чистоће најавили штрајк

Radnici "Čistoća" a.d. Banjaluka najavili su pokretanje štrajka upozorenja, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Dodaju da cijena usluga koje pružaju nije ekonomski opravdana jer nije usklađena sa tržišnim uslovima i troškovima poslovanja, što može dovesti u pitanje poslovni kapacitet preduzeća i redovno izvršavanje osnovne komunalne djelatnosti.

nedjelja neradna

Region

Službeni list objavio odluku Ustavnog suda: Već sljedeća nedjelja biće radna

"Kako je u pitanju djelatnost od opšteg interesa, čiji bi prekid rada uz minimalno obezbijeđene uslove rada mogao ugroziti život i zdravlje ljudi, kao i prouzrokovati ekološku katastrofu na području grada Banjaluka, imam profesionalnu i moralnu obavezu da obavijestim javnost da očekujem da će radnici Čistoća AD pokrenuti i Generalni štrajk ukoliko se njihovi zahtjevi ne udovolje", rekao je generalni direktor "Čistoće" Aleksandar Bajić.

Iz "Čistoće“ su pozvali nadležne organe da hitno zakažu sastanak radi rješavanja nastale situacije i nezadovoljstva radnika.

Podijeli:

Tagovi :

Čistoća

Štrajk

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Срамна одлука Градске управе: СНСД поручује да су паре за плате обезбијеђене амандманима

Banja Luka

Sramna odluka Gradske uprave: SNSD poručuje da su pare za plate obezbijeđene amandmanima

1 h

0
Родитељи пријавили насиље у бањалучкој школи: Министарство тражи додатне информације

Banja Luka

Roditelji prijavili nasilje u banjalučkoj školi: Ministarstvo traži dodatne informacije

1 h

0
Бањалучанину шакали поклали овце и кокошке - ВИДЕО

Banja Luka

Banjalučaninu šakali poklali ovce i kokoške - VIDEO

1 h

0
Струја

Banja Luka

Struje sutra neće biti u više banjalučkih ulica

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Banke upozorile klijente: Možete ostati bez novca

18

18

Vozač tramvaja smrti u stanju šoka prebačen na KCUS: Čeka na ispitivanje psihijatra

18

17

Daju kuću potpuno besplatno, ali ima začkoljica

18

04

Tihi simptomi koji ukazuju na ozbiljnu bolest: Ne ignorišite ih

18

01

Minić poslao poruku pripadnicima SAJ-a

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner