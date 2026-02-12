Radnici banjalučke Čistoće najavili štrajk

Izvor:
ATV
12.02.2026
17:46
Radnici "Čistoća" a.d. Banjaluka najavili su pokretanje štrajka upozorenja, saopšteno je iz ovog preduzeća.
Dodaju da cijena usluga koje pružaju nije ekonomski opravdana jer nije usklađena sa tržišnim uslovima i troškovima poslovanja, što može dovesti u pitanje poslovni kapacitet preduzeća i redovno izvršavanje osnovne komunalne djelatnosti.
"Kako je u pitanju djelatnost od opšteg interesa, čiji bi prekid rada uz minimalno obezbijeđene uslove rada mogao ugroziti život i zdravlje ljudi, kao i prouzrokovati ekološku katastrofu na području grada Banjaluka, imam profesionalnu i moralnu obavezu da obavijestim javnost da očekujem da će radnici Čistoća AD pokrenuti i Generalni štrajk ukoliko se njihovi zahtjevi ne udovolje", rekao je generalni direktor "Čistoće" Aleksandar Bajić.
Iz "Čistoće“ su pozvali nadležne organe da hitno zakažu sastanak radi rješavanja nastale situacije i nezadovoljstva radnika.
