Dnevni horoskop za 5. mart: Pogledajte kome su zvijezda naklonjene

Agencije

05.03.2026

07:21

Дневни хороскоп за 5. март: Погледајте коме су звијезда наклоњене
Foto: Pixabay

Dnevni horoskop za 5. mart 2026. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

Ovan

Dnevni horoskop za 5. mart 2026. godine kaže da ste usmjereni na odnose i saradnju. Timski rad može da vam donese odlične rezultate. Ovo je dobar dan da ostavite iza sebe frustracije iz prošlosti i da izgladite starije nesuglasice. Osjećate podršku i poštovanje, a praštanje vam donosi dodatnu energiju.

Bik

Mjesec aktivira polje posla i zdravlja, pa ste fokusirani na detalje i organizaciju. Istovremeno, aspekt Sunce-Jupiter donosi dobre vijesti ili motivišuće razgovore. Možete da dobijete podršku prijatelja ili profesionalne kontakte. Odličan je dan za razvoj projekta ili napredak ka ličnom cilju.

Blizanci

Mjesec u polju zadovoljstva podstiče vas da se opustite i pokažete svoju razigranu stranu, kaže dnevni horoskop za 5. mart 2026. godine. Astrološki aspekti pogoduju finansijskim i poslovnim projektima. Prepreke djeluju manje, a vaše samopouzdanje raste. Povoljan je trenutak da podržite svoje ideje ili planirate dugoročno.

Rak

Osjećate se prijatnije u društvu drugih, a otvaraju se prilike za lični razvoj ili učenje. Energija dana donosi mir i jasnoću. Možete da dobijete priznanje za raniji trud ili da se vratite starom planu sa više entuzijazma. U ljubavi vas čeka neprijatno iznenađenje.

Lav

Dnevni horoskop za 5. mart 2026. godine kaže da podrška može da stigne iz neočekivanog izvora. Dan je povoljan za dublje povezivanje i rješavanje emotivnih dilema. Osjećate se sigurnije u sebe i svoje bliske odnose. Problemi koji su vas opterećivali, sada mogu da pronađu rješenje.

Djevica

Saradnja je danas ključ uspjeha. Harmoničan aspekt Sunca i Jupitera jača vaše povjerenje u odnose i zajedničke projekte. Neko može biti posebno velikodušan prema vama. Humor i konstruktivne ideje pomažu vam da učvrstite važne veze.

Vaga

Dnevni horoskop za 5. mart 2026. godine kaže da možete da riješite poslovni problem ili staru nesuglasicu. Dobar je dan za promjene u načinu života ili radnoj rutini. Optimizam se vraća, a vaš trud biva primijećen. Imate inspiraciju za korisne promjene.

Škorpija

Povoljan dan za kreativnost, komunikaciju i ponovno povezivanje sa dragim osobama. Iako vam je potrebna introspekcija, samopouzdanje raste. Dobar je trenutak da oživite projekat ili učvrstite odnos. Ljubavna situacija zahtijeva iskrenost.

Strijelac

Sunce je u harmoničnom aspektu sa Jupiterom, vašom vladajućom planetom i podiže vam raspoloženje. Fokusirani ste na porodicu i planove za budućnost. Možete da nastavite započet projekat ili da pronađete nova rješenja za stare probleme. Energija je pozitivna.

Jarac

Danas birate da sagledate širu sliku, a ne samo detalje. Važni razgovori mogu da donesu razjašnjenje u vezi ili partnerstvu. Prošlost može da napravi problem u postojećem ljubavnom odnosu. Dobar je trenutak za dugoročne planove i jačanje povjerenja.

Vodolija

Raste motivacija za rad i stvaranje. Finansijsko i profesionalno polje je naglašeno. Moguće su dobre vijesti ili realan razlog za optimizam kada je riječ o novcu i karijeri. Vjerujte u svoj doprinos, isplatiće vam se trud.

Ribe

Dnevni horoskop za 5. mart 2026. godine donosi Sunce koje prolazi kroz vaš znak i u harmoničnom je aspektu sa Jupiterom. Donosi pozitivnu energiju i veću vidljivost. Odnosi postaju snažniji, a hobiji i kreativne aktivnosti donose zadovoljstvo. Ovo je odličan dan da pokažete svoju autentičnost.

