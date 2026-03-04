Konj sa brkovima postao internet senzacija: Redži oduševio mreže

04.03.2026
22:02
Komentari:0
Postoje konji posebne boje, unikatnih griva i jedinstvene boje očiju, ali Redži je zaista poseban konj i ističe se među drugima, čak i kad ga gledate izdaleka. To je zato što je Redži elegantni pastuv koji ima brkove.
Njegovi dugi, bujni brkovi vise sa gornje usne poput zlatne zavjese, i nije iznenađenje što postaje viralan svaki put kada ga njegovi prijatelji u štalama Park Lejn u Londonu podijele na mreži. Redži djeluje kao najslađi konj sa zlatnim srcem, ali je nemoguće skrenuti pogled sa njegovih nevjerovatnih brkova.
Brkovi ovog konja mogli bi da učine muškarce ljubomornim, a svakako navode žene da dođu kako bi ga upoznale. Njegova prijateljica u ovom videu jedva je mogla da obuzda radost dok se konj kočoperio i pokretao usne i brkove! Neki komentatori napisali su da Redži liči na Britanca i da se dobro uklapa u svoj londonski dom.
@parklanestables For all of Reggie’s moustache fans!❤️ #rda #superpony #moustache #horse #fyp #funnyhorse #equestrianedit ♬ original sound - 𝗟𝘂𝗸𝗲
Konji sa brkovima možda nisu toliko rijetki u svijetu ovih životinja, ali su Redžijevi brkovi prava konkurencija njegovim vršnjacima.
Veterinari objašnjavaju da "genetika, rasa i klima" mogu uticati na to da konju porastu brkovi. Neke konje gusti brkovi štite od hladnoće, dok drugi njima bolje osjećaju svoju okolinu, posebno tokom ispaše. Rase teglećih konja najčešće imaju duge brkove, iako svaki konj ima barem nekoliko brkova oko njuške.
Čak su i drugi konji sa brkovima ljubomorni na Redžijeve bujne ukrase, ali niko ga ne voli više od njegovih najboljih prijatelja u štalama Park Lejn, prenosi Telegraf.
