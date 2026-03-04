Ove znakove Zodijaka očekuje sudbinski susret

Venera, planeta koja opisuje način na koji volimo, ulazi u Ovna 6. marta, gdje će boraviti do 30. marta. Za Ovnove, Strijelčeve i Lavove stiže uzbudljiv ljubavni period.

Venera u Ovnu donosi strastvenu, direktnu i vatrenu energiju u ljubavi. Kada se Venera nađe u znaku Ovan, emocije postaju brze, intenzivne i otvoreno izražene. Ova pozicija ne voli čekanje ni komplikovane igre jer sve se dešava "odmah i sada".

Osoba sa Venerom u Ovnu često se zaljubljuje na prvi pogled, lako ulazi u odnose, ali isto tako može brzo da izgubi interesovanje ako nestane uzbuđenja.

Strastvena Venera kojoj sve brzo dosadi

U ljubavi je hrabra i inicijator je dešavanja. Ne plaši se da napravi prvi korak i jasno pokaže šta želi. Privlače je izazovi, energični i samostalni partneri, kao i dinamika puna akcije. Dosada je njen najveći neprijatelj. Potrebna joj je strast, takmičarski duh i osjećaj osvajanja, jer tada ljubav doživljava kao avanturu.

Sve ili ništa

Sa druge strane, ova pozicija može da donese impulsivnost i nestrpljivost. Ponekad reaguje prije nego što razmisli, pa su moguće nagle svađe, ali i brzo mirenje.

Iako djeluje snažno i samouvjereno, iza te vatrene spoljašnosti krije se iskrena potreba za pažnjom i uzbuđenjem. Venera u Ovnu voli iskreno, otvoreno i bez kalkulacija, odnosno ili sve, ili ništa, prenosi Informer.