Logo
Large banner

Horoskop za srijedu: Jedan znak očekuje finansijski dobitak

Autor:

ATV

04.03.2026

08:03

Komentari:

0
Хороскоп за сриједу: Један знак очекује финансијски добитак
Foto: Pexels

Šta nam zvijezde donose danas?

Ovan

Na poslu vas očekuje dinamičan dan pun novih informacija, ali se oslonite na intuiciju pri donošenju odluka. Zauzeti uživaju u planiranju zajedničke budućnosti, dok slobodni mogu sresti zanimljivu osobu u krugu prijatelja. Pripazite na zglobove i koljena.

Bik

Moguć je manji finansijski dobitak ili potvrda o uspješno završenom projektu koji ste dugo čekali. U emotivnim odnosima vlada harmonija, mada bi slobodni pripadnici znaka mogli osjetiti nostalgiju za bivšom ljubavi. Provjerite krvni pritisak.

Blizanci

Vaša kreativnost dolazi do izražaja, pa iskoristite priliku da nadređenima predstavite svoje originalne ideje. Partner očekuje više pažnje, dok slobodni ulaze u period intenzivnog flerta preko društvenih mreža. Moguće su prolazne glavobolje.

Rak

Povoljan je trenutak za rješavanje administrativnih pitanja ili potpisivanje ugovora koji su bili na čekanju. Zauzeti rješavaju nesuglasice kroz iskren razgovor, dok slobodni maštaju o osobi koju često sreću na poslu. Više se krećite i boravite u prirodi.

Lav

Očekuje vas povećan obim posla, ali će vaša energija i autoritet pomoći da sve završite u predviđenom roku. U ljubavi su mogući vatreni preokreti, bilo da učvršćujete vezu ili ulazite u novu, uzbudljivu romansu. Unosite više vitamina i tečnosti.

Djevica

Fokusirani ste na detalje, što će vam pomoći da izbjegnete grešku u važnom poslovnom izvještaju. Harmonija sa partnerom zavisi od vašeg raspoloženja, dok slobodni privlače pažnju osobe iz drugog grada. Smanjite unos šećera i slatkiša.

Vaga

Saradnja sa kolegama biće ključna za prevazilaženje trenutnog zastoja u realizaciji jednog važnog projekta. Zauzeti uživaju u romantičnoj večeri, dok slobodni mogu očekivati poziv od osobe koja im je dugo bila tiha patnja. Mogući su problemi sa sinusima.

Škorpija

Neko od poslovnih partnera bi mogao testirati vaše strpljenje, ali ostanite profesionalni i dosljedni svojim ciljevima. Strast je u prvom planu, bilo da osvježavate postojeću vezu ili krećete u osvajanje nove osobe. Obratite pažnju na kvalitet sna.

Strijelac

Otvaraju se nove mogućnosti za napredovanje, ali pažljivo pročitajte sve sitne detalje u ponuđenim uslovima. U odnosu sa partnerom izbjegavajte nepotrebnu ljubomoru, dok slobodni ulaze u fazu novih poznanstava. Oslobodite se stresa kroz fizičku aktivnost.

Jarac

Vaša upornost se isplati, jer ćete danas uspješno privesti kraju zadatak koji je drugima bio previše komplikovan. Zauzeti osjećaju sigurnost pored voljene osobe, a slobodni se mogu zaljubiti na prvi pogled. Čuvajte se prehlade i propuha.

Vodolija

Timski rad donosi najbolje rezultate, pa nemojte oklijevati da podijelite obaveze sa kolegama od povjerenja. Slobodni uživaju u neobaveznom druženju, dok zauzeti pronalaze novi zajednički hobi sa partnerom. Osjetljivo vam je grlo.

Ribe

Moguć je kraći nesporazum sa nadređenima, ali će vaša smirenost pomoći da se situacija brzo izgladi. Emocije su naglašene, pa će zauzeti biti posebno nježni, dok slobodni mogu ući u romansu sa dugogodišnjim poznanikom. Vodite računa o ishrani.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Илустрација: срећна жена

Zanimljivosti

Rođeni na ova 4 datuma ne moraju da traže sreću - ona ih sama pronalazi

4 h

0
šta je hamburek kako se pravi

Zanimljivosti

Šta je HAMBUREK? Noćna ideja koja je postala regionalni gastro hit

18 h

0
Кинески хороскоп за март 2026: Некоме срећа на сваком кораку, некоме финансијски тест

Zanimljivosti

Kineski horoskop za mart 2026: Nekome sreća na svakom koraku, nekome finansijski test

19 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ovi znakovi konačno ulaze u period sreće, stabilnosti i velikih promjena!

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

03

Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

12

00

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

12

00

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

11

54

Da li stižu veće cijene karata? Avio-kompanije gube milijarde

11

54

Uhapšen Trebinjac koji je izbjegavao odlazak u zatvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner