Horoskop za srijedu: Jedan znak očekuje finansijski dobitak

Ovan

Na poslu vas očekuje dinamičan dan pun novih informacija, ali se oslonite na intuiciju pri donošenju odluka. Zauzeti uživaju u planiranju zajedničke budućnosti, dok slobodni mogu sresti zanimljivu osobu u krugu prijatelja. Pripazite na zglobove i koljena.

Bik

Moguć je manji finansijski dobitak ili potvrda o uspješno završenom projektu koji ste dugo čekali. U emotivnim odnosima vlada harmonija, mada bi slobodni pripadnici znaka mogli osjetiti nostalgiju za bivšom ljubavi. Provjerite krvni pritisak.

Blizanci

Vaša kreativnost dolazi do izražaja, pa iskoristite priliku da nadređenima predstavite svoje originalne ideje. Partner očekuje više pažnje, dok slobodni ulaze u period intenzivnog flerta preko društvenih mreža. Moguće su prolazne glavobolje.

Rak

Povoljan je trenutak za rješavanje administrativnih pitanja ili potpisivanje ugovora koji su bili na čekanju. Zauzeti rješavaju nesuglasice kroz iskren razgovor, dok slobodni maštaju o osobi koju često sreću na poslu. Više se krećite i boravite u prirodi.

Lav

Očekuje vas povećan obim posla, ali će vaša energija i autoritet pomoći da sve završite u predviđenom roku. U ljubavi su mogući vatreni preokreti, bilo da učvršćujete vezu ili ulazite u novu, uzbudljivu romansu. Unosite više vitamina i tečnosti.

Djevica

Fokusirani ste na detalje, što će vam pomoći da izbjegnete grešku u važnom poslovnom izvještaju. Harmonija sa partnerom zavisi od vašeg raspoloženja, dok slobodni privlače pažnju osobe iz drugog grada. Smanjite unos šećera i slatkiša.

Vaga

Saradnja sa kolegama biće ključna za prevazilaženje trenutnog zastoja u realizaciji jednog važnog projekta. Zauzeti uživaju u romantičnoj večeri, dok slobodni mogu očekivati poziv od osobe koja im je dugo bila tiha patnja. Mogući su problemi sa sinusima.

Škorpija

Neko od poslovnih partnera bi mogao testirati vaše strpljenje, ali ostanite profesionalni i dosljedni svojim ciljevima. Strast je u prvom planu, bilo da osvježavate postojeću vezu ili krećete u osvajanje nove osobe. Obratite pažnju na kvalitet sna.

Strijelac

Otvaraju se nove mogućnosti za napredovanje, ali pažljivo pročitajte sve sitne detalje u ponuđenim uslovima. U odnosu sa partnerom izbjegavajte nepotrebnu ljubomoru, dok slobodni ulaze u fazu novih poznanstava. Oslobodite se stresa kroz fizičku aktivnost.

Jarac

Vaša upornost se isplati, jer ćete danas uspješno privesti kraju zadatak koji je drugima bio previše komplikovan. Zauzeti osjećaju sigurnost pored voljene osobe, a slobodni se mogu zaljubiti na prvi pogled. Čuvajte se prehlade i propuha.

Vodolija

Timski rad donosi najbolje rezultate, pa nemojte oklijevati da podijelite obaveze sa kolegama od povjerenja. Slobodni uživaju u neobaveznom druženju, dok zauzeti pronalaze novi zajednički hobi sa partnerom. Osjetljivo vam je grlo.

Ribe

Moguć je kraći nesporazum sa nadređenima, ali će vaša smirenost pomoći da se situacija brzo izgladi. Emocije su naglašene, pa će zauzeti biti posebno nježni, dok slobodni mogu ući u romansu sa dugogodišnjim poznanikom. Vodite računa o ishrani.