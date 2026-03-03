Šta je HAMBUREK? Noćna ideja koja je postala regionalni gastro hit

Spoj bureka i pljeskavice, poznat pod nazivom hamburek, osmislila je borska omladina prije više od 15 godina, vraćajući se iz noćnog provoda. Ono što je započelo kao spontana, “gladna” ideja mladih iz Bora u istočnoj Srbiji, s vremenom je preraslo u prepoznatljiv lokalni specijalitet o kojem su pisali i regionalni mediji.

Hamburek je, u svojoj osnovi, burek punjen pljeskavicom, uz dodatke koji se inače vežu uz klasični hamburger - poput ajvara, kupusa, luka, kečapa ili majoneze.

Riječ je o zasitnom i kaloričnom jelu koje je steklo popularnost upravo među mlađom populacijom, naročito kao kasnonoćni obrok.

Iako se ne nalazi na standardnim jelovnicima većine pekoteka, u Boru i okolini postao je svojevrsni gastro zaštitni znak.

Kako pripremiti hamburek kod kuće?

Sastojci:

500 g gotovih kora za burek

400–500 g mljevenog mesa (mješavina junetine i svinjetine)

sol, biber

1 glavica crvenog luka

ajvar (po želji)

naribani kupus

kečap i majoneza

ulje za premazivanje

Priprema:

Od mljevenog mesa oblikujte pljeskavice, posolite i popaprite te ih kratko ispecite na tavi ili roštilju.

Na radnu površinu stavite dvije do tri kore za burek, lagano ih premažite uljem.

Na sredinu položite pečenu pljeskavicu, dodajte sitno sjeckani luk, ajvar i kupus.

Po želji dodajte malo kečapa ili majoneze.

Zamotajte kore poput klasičnog bureka ili savijače.

Pecite u zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 20–25 minuta, dok ne poprimi zlatno-smeđu boju.

Poslužuje se topao, uz jogurt ili kiselo mlijeko.

Više od trenda

Iako je nastao spontano, hamburek simboliše kreativnost mladih i spoj tradicionalnog balkanskog jela s modernim fast-fud pristupom. Upravo ta kombinacija poznatih okusa čini ga zanimljivim primjerom kako se lokalna gastronomija prilagođava novim generacijama.