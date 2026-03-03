Logo
Šta je HAMBUREK? Noćna ideja koja je postala regionalni gastro hit

šta je hamburek kako se pravi
Foto: Printscreen

Spoj bureka i pljeskavice, poznat pod nazivom hamburek, osmislila je borska omladina prije više od 15 godina, vraćajući se iz noćnog provoda. Ono što je započelo kao spontana, “gladna” ideja mladih iz Bora u istočnoj Srbiji, s vremenom je preraslo u prepoznatljiv lokalni specijalitet o kojem su pisali i regionalni mediji.

Hamburek je, u svojoj osnovi, burek punjen pljeskavicom, uz dodatke koji se inače vežu uz klasični hamburger - poput ajvara, kupusa, luka, kečapa ili majoneze.

Riječ je o zasitnom i kaloričnom jelu koje je steklo popularnost upravo među mlađom populacijom, naročito kao kasnonoćni obrok.

Iako se ne nalazi na standardnim jelovnicima većine pekoteka, u Boru i okolini postao je svojevrsni gastro zaštitni znak.

Kako pripremiti hamburek kod kuće?

Sastojci:

  • 500 g gotovih kora za burek
  • 400–500 g mljevenog mesa (mješavina junetine i svinjetine)
  • sol, biber
  • 1 glavica crvenog luka
  • ajvar (po želji)
  • naribani kupus
  • kečap i majoneza
  • ulje za premazivanje

Priprema:

  • Od mljevenog mesa oblikujte pljeskavice, posolite i popaprite te ih kratko ispecite na tavi ili roštilju.
  • Na radnu površinu stavite dvije do tri kore za burek, lagano ih premažite uljem.
  • Na sredinu položite pečenu pljeskavicu, dodajte sitno sjeckani luk, ajvar i kupus.
  • Po želji dodajte malo kečapa ili majoneze.
  • Zamotajte kore poput klasičnog bureka ili savijače.
  • Pecite u zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 20–25 minuta, dok ne poprimi zlatno-smeđu boju.
  • Poslužuje se topao, uz jogurt ili kiselo mlijeko.

Više od trenda

Iako je nastao spontano, hamburek simboliše kreativnost mladih i spoj tradicionalnog balkanskog jela s modernim fast-fud pristupom. Upravo ta kombinacija poznatih okusa čini ga zanimljivim primjerom kako se lokalna gastronomija prilagođava novim generacijama.

