Šta je HAMBUREK? Noćna ideja koja je postala regionalni gastro hit

03.03.2026
17:42
Komentari:0
Spoj bureka i pljeskavice, poznat pod nazivom hamburek, osmislila je borska omladina prije više od 15 godina, vraćajući se iz noćnog provoda. Ono što je započelo kao spontana, “gladna” ideja mladih iz Bora u istočnoj Srbiji, s vremenom je preraslo u prepoznatljiv lokalni specijalitet o kojem su pisali i regionalni mediji.
Hamburek je, u svojoj osnovi, burek punjen pljeskavicom, uz dodatke koji se inače vežu uz klasični hamburger - poput ajvara, kupusa, luka, kečapa ili majoneze.
Riječ je o zasitnom i kaloričnom jelu koje je steklo popularnost upravo među mlađom populacijom, naročito kao kasnonoćni obrok.
Iako se ne nalazi na standardnim jelovnicima većine pekoteka, u Boru i okolini postao je svojevrsni gastro zaštitni znak.
Sastojci:
Priprema:
Iako je nastao spontano, hamburek simboliše kreativnost mladih i spoj tradicionalnog balkanskog jela s modernim fast-fud pristupom. Upravo ta kombinacija poznatih okusa čini ga zanimljivim primjerom kako se lokalna gastronomija prilagođava novim generacijama.
Društvo
28 min0
Svijet
30 min0
Zdravlje
32 min0
Fudbal
46 min0
Zanimljivosti
1 h0
Zanimljivosti
3 h0
Zanimljivosti
7 h0
Zanimljivosti
10 h0
Najnovije
Najčitanije
17
58
17
50
17
49
17
42
17
34
Trenutno na programu