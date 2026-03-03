Logo
Za ove znakove slijedi finansijski preokret: Stiže novac koji su dugo čekali

Izvor:

Žena Blic

03.03.2026

10:44

За ове знакове слиједи финансијски преокрет: Стиже новац који су дуго чекали
Foto: Unsplash

Dok su neki lako dolazili do novca i prilika, tri horoskopska znaka su godinama gurala uzbrdo. Bez velike pomoći, bez sreće u pravom trenutku, oslanjali su se isključivo na sopstveni trud. Ali kosmički točak se okreće a sredina marta donosi ozbiljan finansijski preokret upravo onima koji su najduže čekali.

Isplate koje su kasnile konačno stižu. Poslovi koji su tapkali u mjestu pokreću se. Novac dolazi sa strana koje nisu ni bile u planu. Dugovi koji su pritiskali počinju da nestaju ovim horoskopskim znacima. Nekad se sreća ne pojavljuje brzo ali kada stigne, donese više nego što se očekivalo.

Škorpija

Škorpija je navikla da ćuti i izdrži. Nije se žalila, ali je dobro znala koliko je teško stalno balansirati između troškova i prihoda. Mnogo je dala, a često dobijala minimum. Sredina marta mijenja igru. Stiže uplata koja rješava nagomilane probleme. Može biti povrat starog duga, bonus, iznenadna poslovna ponuda ili saradnja koja donosi ozbiljnu zaradu. Ono što je najvažnije novac dolazi brzo i u većem iznosu nego što je očekivala. Ovo je period kada Škorpija konačno osjeća olakšanje i sigurnost koju je dugo čekala.

Bik

Bik je radio, ćutao i trpio finansijski pritisak bez mnogo priče. Njegova snaga je u upornosti, ali i najuporniji se nekad zapitaju koliko još mogu. Od sredine marta stvari počinju da se slažu. Otvaraju se vrata koja su dugo bila zatvorena. Moguća je nova poslovna prilika, povećanje prihoda ili dogovor koji donosi stabilan i dugoročan priliv novca. Novčanik koji je bio gotovo prazan polako, ali sigurno, počinje da se puni. Za Bika ovo nije samo prolazna sreća ovo je početak stabilnijeg perioda.

Jarac

Jarac nikada nije tražio prečice. Radio je temeljno, ulagao vrijeme i energiju čak i kada rezultat nije bio odmah vidljiv. Dok su drugi birali lakši put, Jarac je birao siguran ali sporiji. Sada dolazi trenutak naplate. Isplata koja je mjesecima kasnila konačno leže na račun. Pojavljuje se poslovna ponuda sa ozbiljnim potencijalom. Dugovi koji su stvarali pritisak počinju da se smanjuju jedan po jedan. Jarac ulazi u fazu kada trud prestaje da bude samo obaveza i postaje konkretna finansijska korist.

Kada se strpljenje isplati

Jarac, Škorpija i Bik ulaze u period u kojem se trud konačno vidi kroz brojke. Nisu dobili ništa preko noći, niti bez borbe ali upravo zato ono što dolazi ima veću vrijednost.

Horoskop

novac

astrologija

