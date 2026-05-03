"Užasno je bilo" Poslije mnogo godina otkriveno zašto su raskinuli Rada Manojlović i Milan Stanković

Pjevačica Rada Manojlović na početku karijere zabavljala se sa kolegom Milanom Stankovićem. Njih dvoje bili su u vezi oko pet godina. Prvo su krili svoj emotivni odnos, a kada se saznalo, onda su trpili veliki pritisak javnosti.

Ipak, razlog raskida nisu mediji, već to što se Manojlovićeva zaljubila u drugog muškarca. Riječ je o Momiru Gajiću, sa kojim se zabavljala nakon raskida sa Stankovićem.

"Ne mogu da kažem ni da je on kriv, ni da sam ja kriva. Užasno je izgledao raskid. Toliko užasno da ne znam i da li je trebalo. Nismo se mi nikada ni udaljili. Mi smo do posljednjeg dana živjeli zajedno i sve je bilo super. Ali nekako ja sam, valjda, tim svojim ponašanjem i uljuljkivanjem napravila od njega neću reći dijete, nego kao, eto, da sam moja majka. Možda sam ja izgubila neki osjećaj muškarca", rekla je Rada Manojlović, a onda priznala da se zaljubila u drugog, piše Blic

"Ali se desilo to da sam se ja zaljubila u drugog. Nisam ni znala da je moje srce slobodno za drugog. Na kraju, kad sam ja počela da razmišljam o drugome, meni je bilo krivo. Ja sam htjela da se ubijem. Jako mi je bilo teško jer je u meni, borila se ta neka strast koja se kao probudila i nešto što ja imam, što znam da je... Ne, nije krivica, nego što znam da neću imati sa drugim", rekla je Manojlovićeva.