Glumac varao ženu sa 18 godina mlađom, ona mu se ovako osvetila

Glumac Aleksandar Srećković Kubura našao se u centru medijskog skandala kada je prevario bivšu suprugu, fitnes instruktorku Mariju Savić Srećković. Njih dvoje su bili u braku više od dvije decenije, a ona mu nije ostala dužna nakon što se saznalo da je vara.

Naime, Kubura je tada uhvaćen na d‌jelu, pa je fotografisan kako razmjenjuje poljupce sa 18 godina mlađom producentkinjom Petrom Radivojević. Glumac je s Petrom tada radio na zajedničkom projektu i s njom je, kako se pisalo, bio nekoliko mjeseci u tajnoj vezi.

Fitnes instruktorka je za suprugovu prevaru saznala iz medija, a onda je odlučila da mu vrati istom mjerom.

„Blic“ je kasnije uslikao Mariju kako u jednom beogradskom kafiću razmjenjuje nježnosti s javnosti nepoznatim muškarcem.

"Poslužila sam se trikom od prije nekoliko godina kada je Kubura na sličan način uživao u jednom kafiću. Samo sam prepisala scenario, iako u školi to nikada nisam radila. Ne vidim u tome ništa strašno, tada nisam pričala o problemima koje sam imala, tako da neću ni sada o ovome", rekla nam je nakon skandala Marija Savić Srećković.

Marija i Kubura su potom podnijeli papire za razvod brakaa pa su na zajednički život definitivno stavili tačku. U braku su dobili sinove Aleksu i Vanju, a razlika između njih dvojice je čak 17 godina.

Petra se udala nakon skandala

Producentkinja Petra Radivojević se nakon skandala oglasila za medije.

"Ne bih ulazila u Kuburin odnos sa ženom, niti sam u mogućnosti da previše komentarišem aktuelnu situaciju. Šta će on da uradi nakon svega, na njemu je. Dijete sam razvedenih roditelja, tako da mi je poznata ta situacija. Nije mu lako, ali to mora sam da riješi", rekla je tada Petra za „Blic“.

Ona je danas udata žena. Njen izabranik je Uroš Petronijević, s kojim ima dvoje d‌jece, te živi mirnim porodičnim životom, dok je turbulentne odnose i veze sa zauzetima ostavila iza sebe.

Kubura danas živi na selu

Glumac Aleksandar Srećković Kubura ne krije da je svoju sreću pronašao na selu.

On uvijek ističe da uživa u seoskim poslovima i vođenju domaćinstva. Ne libi se da radi sve poslove, ima stoku i pravi domaće kobasice.

"Odrastao sam u Kraljevu, ali veći dio d‌jetinjstva proveo sam u Ratini. Volim selo, poljoprivredu… Dosta dugo sam bio zadovoljan Beogradom, dosta dugo sam bio tamo, ali sada mogu da radim manje, a kvalitetnije, pa sam našao vrijeme da dođem na selo i bavim se nekim drugim stvarima. Želio sam da se bavim nečim što me ispunjava i što je kreativno, a to svakako vino i rakija zahtijevaju. Kum i ja smo počeli da istražujemo, uvodimo neke nove metode, tako da sam zadovoljan. Znam sve komšije sa sela, pomažemo se, obilazimo. Idemo jedni kod drugih kada treba pomoć", rekao je Aleksandar Srećković Kubura za emisiju „Metar moga sela“.