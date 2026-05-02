Žika Jakšić napisao testament: Ko će naslijediti imovinu?

Žika Jakšić odlučio je da napiše testament kako bi obezbijedio oba sina i kako nakon njegove smrti ne bi bilo nesuglasica oko podjele imovine.

Nakon razvoda od druge žene, voditeljke Dajane Paunović, producent živi sam, ali odnedavno mu društvo prave stariji i sin i snajka koji su se doselili u njegovu kuću na Bežanijskoj kosi.

"Žikin stariji sin Andrej se nedavno oženio, a potom i doselio u tatinu kuću na Bežaniji. Istina je da mu je Žika obezbedio stan, ali on za tu nekretninu ima druge planove. Žikina kuća je prostrana ima dovoljno mesta za sve, a on maltene nikad i nije tu. I njemu je lakše da bude sa svojom decom nego sam, pošto da se ženi neće", rekao je svojevremeno izvor za "Svet" i dodao:

"Odlučio je i da napiše testament kako se sutra njegova deca, ne daj Bože, ne bi svađala i sve je podelio na ravne časti. On je jako emotivan čovek, ume da plače bez nekog posebnog razloga, sve ga rastuži. Kada mu je Andrej saopštio da će se doseliti kod njega, danima je plakao od sreće", kaže izvor blizak Žiki.

Scena Žika Jakšić se rasplakao pred kamerama

Zbog dugova u koje je upao morao je da proda nekretninu svoje prve žene, što mu je teško palo.

"Taj stan u Aleksandrovcu nam je poklonila njena majka. Tada sam se zarekao: ako ikada zaradim pare, kupiću stan za svog prvenca. I hvala Bogu, 2009. godine je tako i bilo. Andriji sam uzeo stan u Beogradu, a ja sam u to vreme i dalje živeo kao podstanar. Onda sam obećao sebi da ću zbrinuti i mlađeg sina Dušana, i to sam uspeo dok sam bio podstanar", rekao je Žika.

Bio na operaciji u Zagrebu

Podsjetimo, voditelj i autor emisije "Nikad nije kasno" iznenadio je publiku priznanjem o nedavnoj promjeni koju je dugo priželjkivao - riješio je problem sa vidom i kako je rekao danas vidi kao beba.

"Moram vam reći da sam izvršio operaciju je l' primećujete da ne nosim naočare? Čitam sve na blizinu, vidim na daljinu. Bio sam u Zagrebu i operisao se. Doktor mi je stavio nove oči, sve je trajalo deset minuta. Ja sad vidim kao beba, i na blizinu i na daljinu", otkrio je Žika i dodao:

"Na primer, na blizinu sam imao dioptriju +2.75 i morao sam 15 godina da nosim naočare. Toliko me je to frustriralo, uzmi telefon i stavi naočare, da pročitaš nešto uzmi naočare, nisam mogao tablice da pročitam sa razdaljine od pet metara", prenosi Telegraf.